رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری و رئیس امور نظام فنی، اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، عبدالرحیم سعیدی راد رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری و سید جواد قانع فر رئیس امور نظام فنی، اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور امروز دوشنبه 12 آبان 1404 با حضور در ورزشگاه آزادی از مراحل بازسازی این ورزشگاه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل و هومن مشعشعی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و محسن خمارلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند، پیمانکاران و مشاوران، توضیحاتی را در خصوص آخرین وضعیت و مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی ارائه کردند.

لازم به یادآوری است که چهارشنبه هفته گذشته نیز سعید جغتایی سرپرست امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه از ورزشگاه آزادی بازدید کرده بود

برچسب ها: ورزشگاه آزادی ، بازسازی ورزشگاه آزادی
خبرهای مرتبط
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
جلسه وزیر ورزش با اعضای کمیسیون عمران مجلس در ورزشگاه آزادی؛
دنیامالی: نوسازی اماکن ورزشی برای وزارتخانه یک اصل است
حاشیه جلسه دولت؛
دنیامالی: ورزشگاه آزادی تا سال آینده بازگشایی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
غلامپور عضو جدید کادرفنی استقلال
بازی حذفی تراکتور - پرسپولیس بدون تماشاگر است/ محل بازی دربی در چند روز آینده مشخص می‌شود
انصاری: کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس صادر شد
تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودهنگام/ استقلال برابر تیم گمنام کشت و صنعت خلخال
تعداد غایبان استقلال مقابل الوحدات به ۵ نفر رسید
می خواهیم حال دل مردم و صنعت خوش باشد/ در ورزش حرفه ای حرفی برای گفتن داریم
دنیامالی: نیک‌نامی سعادتمند زبانزد بود/ اخبار خوبی از بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهیم داشت
اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا
ادی هاو: حیف که قانون دست و پایم را بسته بود
پرسپولیس هنوز بدون سرمربی است
کاپیتان تیم ایران مشکلی برای بازی با ژاپن ندارد
رقابت ۱۴۴ تکواندوکار در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ مبارزه قهرمانان جهان و المپیک در ریاض
استقلال امروز به اردن سفر می‌کند
لیونل مسی در حیدرآباد
برنامه فشرده و سرنوشت‌ساز استقلال در آبان و آذر
هیات رئیسه فدراسیون کاراته رای اعتماد گرفت
طارمی و ال‌کعبی؛ زوج مرگبار المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
میراسماعیلی: جودو ایران به این مدال‌ها نیاز داشت؛ در ریاض هم ناامید نیستیم
اقدام عجیب معاون پرسپولیس؛ ورود پیشکسوتان ممنوع
سود هنگفت ایران از گنجی که در بحرین ۲۰۲۵ کشف شد
بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی