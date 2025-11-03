باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست شورای آموزش و پرورش استان قم با حضور اکبر بهنامجو، استاندار قم و مدیرکل آموزش و پرورش، معاونان استاندار، فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورا در تالار فرهنگیان قم برگزار شد.
استاندار قم با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزشوپرورش و همکاری دستگاههای اجرایی گفت: موضوع آموزشوپرورش از نگاه مدیریت استان در صدر اولویتها قرار دارد و باید با نگاه توسعهمحور و زیربنایی به آن نگریست.
بهنام جو افزود: رفع مشکلات زیرساختی و ملکی مدارس نیازمند همافزایی میان دستگاههاست و اختلافات اداری میان شهرداری و آموزشوپرورش باید با رویکرد تعاملی و در چارچوب قانون حلوفصل شود و هدف اصلی، حمایت از جریان تعلیم و تربیت و جلوگیری از توقف پروژهها به دلیل مسائل شکلی است.
استاندار قم با اشاره به اهمیت سوادآموزی در توسعه انسانی بیان کرد: آموزش، زیربنای تحول فرهنگی و اجتماعی است و دستگاهها موظفاند در مسیر گسترش سواد و عدالت آموزشی، همکاری لازم را داشته باشند.
بهنام جو در واکنش به پیشنهاد طرح روستای با سواد، اجرای طرح را اقدامی فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار داشت: این طرح میتواند به گفتمانی عمومی برای ارتقای سطح سواد در روستاها تبدیل شود و مقرر است تا پایان سال آینده جشن معرفی روستاها و شهر باسواد استان برگزار شود.
در ادامه، اعضای شورا ضمن بررسی موضوعات مرتبط با اراضی در مسیر طرحهای عمرانی و مطالبات متقابل میان شهرداری و آموزش و پرورش، بر لزوم تسریع در روند انتقال اسناد ملکی تأکید کردند.
در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد کارگروه ویژهای در استانداری قم با مسئولیت دفتر فنی و با حضور نمایندگان شهرداری، ادارهکل راه و شهرسازی و آموزش و پرورش تشکیل شود تا ضمن تسریع در فرآیند مستندسازی املاک آموزشی، موانع حقوقی موجود نیز برطرف شود.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم