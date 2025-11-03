رئیس سازمان نوسازی مدارس از گسترش پویش نوسازی مدارس با اتکا به ۳.۴ همت اعتبار و همراهی خیرین و نهادهای مردمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری پویش ملی «به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه» صبح امروز با حضور احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، حمید رضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس، حمیدرضا شاه حسینی  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز و  ابوالفضل هندویان سخنگوی مجمع خیرین مدرسه ساز برگزار شد.

حمید رضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس در این  نشست گفت: این پویش از محل اعتبارات ۳.۴ همتی در سال گذشته آغاز شد و با مشارکت خیرین، شرکت‌ها و اقشار مختلف مردم به سرعت گسترش یافت. حضور پررنگ جامعه خیرین و نهادهای اجتماعی در این مسیر، نشان از ظرفیت عظیم مردمی در حمایت از آموزش و پرورش دارد.

رئیس سازمان نوسازی افزود: هدف پویش «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» صرفاً ساخت بنا نیست، بلکه توسعه همه‌جانبه مدارس در ابعاد مختلف است؛ از ساخت و تجهیز فضا گرفته تا حمایت از فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، مهارتی و فرهنگی. این پویش می‌خواهد الگویی نو از مشارکت اجتماعی را به جامعه معرفی کند.

در ادامه این  نشست حمیدرضا شاه حسینی، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گفت: خبرنگاران رساله بزرگی در ساخت مدارس و سفیر  مدرسه سازی هستند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز  افزود: پویش ملی بساز مدرسه به ‌گونه‌ای است که هموطنان می‌توانند به اندازه وسع خودشان در امر مدرسه سازی کمک کنند.

در ادامه احمد محمودزاده،رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، گفت: اگر بپذیریم که آموزش یک امر اجتماعی و ملی است، باید بدانیم که نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه کشور برای توسعه و پیشرفت است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: در همه دنیا نیروی انسانی را عامل و هدف توسعه می‌دانند، اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی، این نگاه فراتر است و ما نیروی انسانی را عامل خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی می‌دانیم که در بستر آموزش و پرورش تربیت می‌شود.

محمودزاده ادامه داد: تا زمانی که بخش نخست شامل فضا، تجهیزات، امکانات و حتی تأمین معلم به‌درستی طراحی و تأمین نشود، نمی‌توان از بخش دوم یعنی فرآیند آموزشی و تربیتی انتظار مطلوب داشت.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از رویکرد دولت چهاردهم و ریاست محترم جمهوری در اولویت‌دادن به حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد: نگاه بلند دولت در تقویت زیرساخت‌های آموزشی و اجرای پویش مردمی «مدرسه بساز» نشان‌دهنده توجه ویژه به تربیت نسل آینده و توسعه متوازن کشور است.

محمودزاده ضمن قدردانی از تلاش‌های مجمع خیرین مدرسه‌ساز و مجموعه نوسازی مدارس کشور گفت: همت و روحیه جهادی مدیران این بخش، موجب شتاب در تحقق اهداف دولت در حوزه مدرسه‌سازی شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد که با تلاش مشترک همه نهادها و پشتیبانی دولت، مشکلات سخت‌افزاری آموزش و پرورش در سال‌های نخست دولت چهاردهم برطرف شود و شاهد رونق و پویایی هرچه بیشتر مدارس کشور باشیم.

او بیان کرد: در فاز اول پویش تکمیل حدود ۷ هزار پروژه آموزشی هدف گذاری شده است وعلاوه بر ساخت مدرسه تامین تجهیزات مدارس هم در این پویش مطرح است.  ۸۵۱ هنرستان در برنامه پیش بینی شده است که در این پویش به ما کمک خواهد کرد. 

خان‌محمدی در باره معماری مدارس عنوان کرد: معماری مدارس مورد توجه سازمان بوده است و در تلاش برای ساخت مدارس با معماری متناسب با محیط و فرهنگ بوده ایم حتی در زمان‌هایی که نیاز زیادی به فضای آموزشی داشتیم.

