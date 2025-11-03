معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم تقویت مؤسسه رازی و پاستور، گفت: دولت حساسیت‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های دامی را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی وضعیت و اقدامات در خصوص بیماری‌های دامی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی از مهمترین راهبرد‌های دولت است، بیان کرد: دولت حساسیت‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های دامی را دارد و معتقد است که اگر به موضوع بهداشت در زمینه دام در زمان خود نپردازیم، بعد‌ها هزینه زیادی باید صرف کنیم.

وی ادامه داد: واکسن یک کالای راهبردی است، زیرا به سلامت دام کمک می‌کند. در اوایل دهه هشتاد که دنبال خصوصی‌سازی بودیم، دو موسسه رازی و پاستور مستثنی کرده و رقم قیمت خرید واکسن نیز تغییر داده شد تا آن دو مؤسسه توان رقابت با بخش خصوصی را داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: حاکمیت به کمک مؤسسه پاستور و رازی نیازمند است و با هر اقدامی برای تقویت این دو مؤسسه موافق است، زیرا آنها در بزنگاه‌ها خدمات فراموش‌ناشدنی به کشورمان داشته‌اند. البته باید به بخش خصوصی در زمینه تولید واکسن نیز میدان داده و آنها را حتی در منطقه اوراسیا فعال کنیم. دولت همچنین در حال واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است.

عارف با اعلام موافقت با اصلاح مصوبه‌ای درباره محدودسازی فعالیت مؤسسه رازی در زمینه تولید واکسن برای بیماری‌های دامی، گفت: مؤسسه رازی به نوسازی تجهیزات نیز نیاز دارد. این موسسه سابقه صد ساله داشته و موجب افتخار کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان گفت: در این جلسه پیشنهادات خوبی در خصوص رعایت بهداشت دام و طیور اعلام شد و باید با برنامه‌ریزی مناسب اقدامات ضربتی، کوتاه مدت و میان مدت انجام داد.

در این جلسه گزارشی از سوی سازمان دامپزشکی درباره بیماری‌های دامی و اقدامات صورت گرفته از جمله رصد کانون‌های بیماری، قرنطینه آنها و واکسیناسیون بیش از ۶ میلیون دام سنگین و بیش از ۵۳ میلیون دام سبک از تیرماه سال جاری ارائه شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، بیماری دامی
خبرهای مرتبط
عارف: دولت در حال برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت امور عشایر است
عارف: هوش مصنوعی باید در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند
عارف: برنامه هشتم باید بر مبنای تفکر علمی فرهنگستان‌ها تدوین شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
آخرین اخبار
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
معاون اول رئیس جمهور: مساله آب را با مشارکت مردم ساماندهی می‌کنیم
هر دانشگاه یک دولت سایه است/ نباید همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده شود
ستاد کل نیرو‌های مسلح: دشمن امکان تعدی مجدد را از دست داده است
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
پزشکیان: پروژه‌های آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیش‌بینی آینده تکمیل شوند
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف ذاتی است/ سفارت آمریکا اتاق توطئه علیه انقلاب بود
مهاجرانی: نه کارمندی اخراج و تعدیل می‌شود نه حقوق کسی کاهش می‌یابد
دیدار رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با عراقچی
مراسم ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر برگزار می‌شود
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
بقائی: تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد اما به معنای آغاز فرآیند مذاکرات نیست
عارف: دولت حساسیت‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های دامی را دارد
عراقچی: غنی‌سازی صفر امکان ندارد/ دلیلی ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم
بانک مرکزی به تکلیف دو میلیارد یورویی در حوزه خودرو عمل نکرده است
تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ دشمنان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ملت ایران با استواری در برابر استکبار جهانی ایستاده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۲ آبان