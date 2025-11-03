مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از محکومیت ۱۱ میلیارد ریالی برای قاچاقچی انواع کالای دخانی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رضا حدادپور گفت: پرونده قاچاق انواع کالای دخانی خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم  افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های دخانی کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالا‌های کشف‌شده محکوم کرد.

حدادپور گفت: شعبه همچنین بابت خودروی حامل کالا‌های قاچاق، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم  افزود: ماموران نیروی انتظامی این کالا‌های دخانی به ظن قاچاق را در یک مورد بازرسی از یک خودروی سواری عبوری در محور قم به کاشان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی قم ، قاچاق سیگار
خبرهای مرتبط
فعالیت نانوایی‌های قم زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی
سایه سنگین گرانی بر بازار قم/ جریمه‌هایی که بازدارنده نیستند
بازار قم در سکوت پاییزی؛ میوه هست قدرت خرید نیست
طعم تلخِ محکومیت برای قاچاقچی کالا در قم
جزای نقدی، سِزای متخلفان ارزی در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای فیش حقوقی ۹۵ میلیون تومانی کارمند دانشگاه قم چه بود؟
بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی
کیف‌قاپ حرفه‌ای ۶۲ ساله در قم دستگیر شد+فیلم
محمد غفاری سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم شد
آخرین اخبار
بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی
ماجرای فیش حقوقی ۹۵ میلیون تومانی کارمند دانشگاه قم چه بود؟
محمد غفاری سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم شد
کیف‌قاپ حرفه‌ای ۶۲ ساله در قم دستگیر شد+فیلم
عرض ارادت بازیگران سینما و تلویزیون به ساحت مقدس حضرت معصومه(س)
تداوم پایش شبانه روزی مصرف برق در استان قم
بوی پای پاییز می‌آید
آغاز عملیات بهسازی محور قم – نیزار با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد ریال
قاچاق نافرجام سیگار خارجی در قم
اختلافات شهرداری و آموزش‌وپرورش قم با رویکرد قانونی و تعاملی حل شود