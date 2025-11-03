باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ران درمر، وزیر امور راهبردی رژیم تروریستی اسرائیل که از نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی است در جریان یک کنفرانس در لاس‌وگاس گفت که طی ماه‌های اخیر تماس‌های مستقیمی با مقام‌های سوری برقرار کرده است.

بنا بر گزارشی که شبکه اسرائیلی i۲۴NEWS منتشر کرده است او با لحنی تمسخرآمیز افزود که «الشرع (ابومحمد الجولانی) مرا یاد شخصیت بازیگر ساشا بارون کوهن در فیلم دیکتاتور می‌اندازد».

در حالیکه این وزیر اسرائیلی الجولانی را دیکتاتور می‌خواند، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه در کنفرانس گفت‌وگوی منامه در بحرین فاش کرد که این کشور بر دور پنجم مذاکرات امنیتی و مرزی میان سوریه و رژیم تروریستی اسرائیل نظارت دارد. او تاکید کرد که «پیشرفت محسوسی» حاصل شده و هدف، دستیابی به توافقی جامع برای کاهش تنش است.

باراک افزود که ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه در دوره انتقالی و سرکرده تحریر الشام به‌زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد تا درباره ترتیبات امنیتی جدید و راه‌های مشارکت سوریه در ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم گفت‌و‌گو کند؛ اقدامی که نشان‌دهنده تمایل واشنگتن به بازگرداندن دمشق به ساختار منطقه‌ای است.

رسانه‌های صهیونیستی نیز گزارش دادند که آمریکا در حال طراحی تفاهم امنیتی منطقه‌ای جدیدی است که سوریه و رژیم تروریستی اسرائیل را دربر می‌گیرد و با حمایت کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، به دنبال تثبیت ثبات در جنوب سوریه و ادغام مجدد دمشق در نظام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

منبع: المیادین