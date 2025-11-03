باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر اَمان به مصاف تیم الوحدات اردن می‌رود. شاگردان ریکاردو ساپینتو که با سه امتیاز در رده سوم جدول گروه A قرار دارند، برای افزایش شانس صعود به مرحله حذفی به شدت نیازمند کسب پیروزی در این بازی حساس خارج از خانه هستند.

پس از تقابل با الوحدات، آبی‌پوشان پایتخت باید در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی برابر حریف خود صف‌آرایی کنند. تنها چند روز بعد، استقلال در تهران میزبان تیم الوصل امارات خواهد بود؛ دیداری که اهمیت زیادی در ادامه مسیر آسیایی این تیم دارد و می‌تواند تعیین‌کننده جایگاه استقلال در گروه باشد.

فشار مسابقات برای استقلالی‌ها همچنان ادامه دارد. طبق برنامه، شاگردان ساپینتو در تاریخ ۹ آذر مقابل فولاد خوزستان به میدان خواهند رفت و تنها پنج روز پس از آن، دیدار بزرگ و سنتی فوتبال ایران، یعنی دربی شماره ۱۰۶ مقابل پرسپولیس برگزار می‌شود. این مسابقه می‌تواند تأثیر زیادی در وضعیت روحی و جایگاه دو تیم در جدول لیگ داشته باشد.

در شرایطی که چند بازیکن استقلال به تیم ملی دعوت شده‌اند، کادر فنی نگران بروز مصدومیت در جریان بازی‌های ملی است. آبی‌ها امیدوارند در پایان فیفادی بدون مصدومیت بازگردند تا ساپینتو بتواند در رقابت‌های حساس پیشِ‌رو از تمام بازیکنان خود بهره ببرد و تیمش را با ترکیب کامل راهی میدان کند.

در مجموع، استقلال وارد مقطعی تعیین‌کننده از فصل شده است؛ مقطعی که می‌تواند مسیر این تیم در لیگ قهرمانان آسیا، جام حذفی و لیگ برتر را مشخص کند.