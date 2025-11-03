دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: تاخیر ۱۰ ماهه بانک مرکزی برای تخصیص ارز تهدیدی برای اعتبار خارجی و بازار داخل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران گفت: پیش از این برخی با نقاب منتقد مدعی بودند که برنج بیش ازنیاز کشور وارد و موجب هدر رفت ارز می‌شود، اما امروز با اتفاقاتی که در بازار این محصول رقم خورده است، اهمیت و نقش واردات برنج در امینت غذایی کشور مشخص شده است.

به گفته وی، از بهمن ماه سال گذشته تاکنون به رغم گذشت حدود ۱۰ ماه تخصیص ارز برای واردات برنج توسط بانک مرکزی متوقف شده است و این در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که تا آواخر مهرماه ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهادکشاورزی اختصاص یافته است.

کشاورز با بیان اینکه معاون ارزی بانک مرکزی تاکید دارد که بانک مرکزی در موضوع تخصیص ارز مداخله نکرده و نظر دستگاه‌های مسئول، معیار و محور تخصیص ارزقرار می‌گیرد، توضیح داد: از بهمن ماه سال گدشته تا فروردین امسال، وزارت جهادکشاورزی برای برنج‌هایی که وارد و در بازار عرضه شده است، برای تخصیص ارز نظر دستگاه را به بانک مرکزی اعلام کرده است، اما متاسفانه هیچ ارزی به واردکنندگان پرداخت نشده است.

به گفته وی، از ابتدای امسال تاکنون ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور و دربازار عرضه شده است که متاسفانه تا کنون ارز آن پرداخت نشده و متعاقب آن واردکنندگانبا مشکلات جدی روبرو شده اند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس نظر دستگاه، ارز به واردکنندگان اختصاص اده می‌شود. براین اساس از ابتدای سال بانک مرکزی ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهادکشاورزی تخصیص داده است و با قرار دادن این دوموضوع در کنار هم باید اذعان کنیم که وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج به عنوان دومین محصول کشاورزی پرمصرف را اولویت نمی‌داند و از ۹ میلیارد دلار ارزی تخصیصی،یک دلار هم برای واردات برنج در نظر نگرفته است.

وی توضیح داد: عدم تخصیص ارز به واردات برنج، طی ۱۰ ماه گذشته موجب شده اعتبار واردکنندگان ایرانی نزد طرف‌های تجاری در کشورهای مبدا واردات، آسیب دیده و ایشان فروش برنج به تجار ایرانی را متوقف کنند.

کشاورز با اشاره به تبعات عدم تخصیص ارز به واردات برنج محدود به توقف فروش از سوی صادرکننده‌ها بیان کرد: برنج‌هایی که پیش از این وارد بنادر و گمرکات کشور شده است، بدلیل عدم ارسال مدارک تجاری از سوی فروشندگان،نمی‌توانند از گمرکات ترخیص شوند و ایشان ارائه مدارک را منوط به دریافت بخشی ازمطالبات خود کرده‌اند.

وی گفت: با توجه به آنکه تجار ایرانی بابت بدهی ارزی که به طرف‌های تجاری دارند، باید ماهانه مبالغ قابل توجهی تحت عنوان جریمه دیرکرد به طرف‌های تجاری خودپرداخت کنند که در شرایط سخت کنونی که کشور برای تامین ارز با مشکلات جدی روبروست، نباید اجازه بدهیم به دلیل بی‌تدبیری کشور متحمل چنین خساراتی شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه تبعات منفی عدم تخصیص ارز به واردات برنج، گریبانگیر بازار داخلی نیز شده است، افزود: توقف واردات برنج موجب شده تا نظام عرضه و تقاضا در داخل کشورآسیب ببیند، بالاخص در مورد برنج پاکستانی که عدم واردات آن به گرانی بی‌سابقه ایننوع برنج منتهی شده و اثر مستقیم آنرا در افزایش برنج تولید داخل نیز شاهد هستیم.

وی ادامه داد بی‌اعتنایی مسئولان بانک مرکزی موجب شده تا دومین محصول غذایی پر مصرف کشور در قعر جدول تخصیص ارز قرار بگیرد که ادامه این روند و طولانی شدن عدم واردات برنج موجب خالی شدن بازار از برنج خارجی شده و از آنجاییکه تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست، توازن عرضه و تقاضا با شیبتندی برهم خورده و باید نگران بروز مشکلات جدید در بازار برنج کشور باشیم.

کشاورز گفت: نادیده گرفتن واردات برنج در شرایطی که تولید داخل نهایتا پاسخگوی نیمی از نیاز کشور است، تصمیمی منطقی به نظر نمی‌رسد، از این رو با توجه به شرایطی که بر بازار کشور ایجاد شده است بانک مرکز در تعامل با وزارت جهادکشاورزی هرچه سریعتر باید رفع مشکلات ارزی واردکنندگان برنج را دردستور کار قرار دهند، چراکه هم اکنون هم زمان زیادی از دست رفته و بازار برنج کشوربسیار آسیب دیده است.