باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجت الاسلام شهریاری رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در آستانه سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز، یاد و خاطره دانش‌آموزانی که در سال ۱۳۵۷ برای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند گرامی داشته می‌شود؛ همچنین در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان کشور با تسخیر لانه جاسوسی، برگ زرینی در تاریخ مبارزه با استکبار جهانی رقم زدند؛ انتقال این مفاهیم و آموزه‌های تاریخی به نسل امروز، اقدامی مهم برای استمرار فرهنگ انقلابی و حفظ بنیان‌های نظام اسلامی به شمار می‌آید.

او افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره یادگیری و آموزش را در زمره تکالیف دینی مؤمنان دانسته و فرموده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر همچون نماز، یادگرفتنی است؛ بر همین اساس، آشنایی مردم به‌ویژه نسل جوان با مفاهیم دینی و اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.

حجت الاسلام شهریاری بیان کرد: مطابق با قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، آموزش و ترویج از محور‌های اصلی این قانون است و در همین راستا، ستاد امر به معروف برنامه‌های آموزشی متنوعی را در دو بخش حضوری و مجازی تدارک دیده است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی ادامه داد: برنامه‌های حضوری این ستاد، ویژه کارکنان دستگاه‌ها، مدارس و اقشار مختلف مردمی در حال برگزاری است؛ همچنین آموزش‌های مجازی از طریق بستر‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌ها به‌صورت گسترده در دسترس عموم قرار دارد.

او عنوان کرد: فضای مجازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بستر‌های آموزشی مورد توجه قرار گرفته و محتوای آموزشی متناسب با نیاز‌های روز جامعه در آن ارائه می‌شود.

حجت الاسلام شهریاری تصریح کرد: ستاد امر به معروف تأکید دارد که هر نوع رفتار خلاف قانون و شرع، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، مشمول پیگرد قانونی است و آحاد مردم باید نسبت به پیامد‌های رفتاری خود در شبکه‌های اجتماعی آگاه باشند؛ اصل ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب یا سایر رفتار‌های مغایر با ارزش‌های اسلامی را مصداق نقض قانون دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ ازاین‌رو، آگاهی از قوانین و آموزش‌های لازم می‌تواند از بروز تخلفات و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی اظهار کرد: آموزشِ صحیح، راه ورود مؤثر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را هموار می‌سازد؛ یک فرد آموزش‌دیده می‌تواند با تشخیص شیوه درست گفت‌و‌گو و تذکر، در مسیر ارشاد و اصلاح جامعه نقش‌آفرینی کند.

او گفت: در دو سال اخیر دوره‌های آموزشی ستاد با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار شده است؛ این دوره‌ها به موضوعاتی از قبیل جایگاه حیا در سلامت روان خانواده و صهیونیسم و تقابل با مهدویت می‌پردازد؛ دوره ملی «جایگاه حیا در سلامت روان خانواده» یک دوره مجازی شش‌ساعته است که از ابتدای آبان‌ آغاز شده و از ۲۵ آبان در بستر آموزشی مربوطه بارگذاری خواهد شد؛ اساتید این دوره از متخصصان برجسته در حوزه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم دینی هستند و مباحث به صورت آفلاین در اختیار فراگیران قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام شهریاری افزود: همچنین دوره آموزشی «صهیونیسم و تقابل با مهدویت» با هدف تحلیل ریشه‌های تاریخی و فکری دشمنی صهیونیسم با اسلام تدوین شده است؛ این دوره به‌صورت ویدئویی کوتاه، طی پنج تا شش ساعت تهیه شده و مخاطبان را با پیشینه و ابعاد مختلف این جریان آشنا می‌کند؛ افزون بر این، دوره «مطالبه‌گری در حکمرانی اسلامی» نیز با هدف تربیت نیرو‌های آگاه و مطالبه‌گر در روند‌های اجتماعی و مدیریتی کشور طراحی شده است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این دوره‌ها از طریق دو درگاه اینترنتی setad-abm.ir و amoozeshabm.ir اقدام کنند؛ ثبت‌نام در دوره‌ها علاوه بر کسب آموزش‌های لازم، در پرونده خدمتی کارمندان دولت قابل محاسبه است؛ متقاضیان همچنین می‌توانند در پیام‌رسان «ایتا» از طریق صفحه آموزش‌ای‌بی‌ام به اطلاعات و محتوای دوره‌ها دسترسی پیدا کنند.

او ادامه داد: این دوره‌ها فرصتی ارزشمند برای ارتقای معرفت دینی و مهارت گفت‌و‌گو و تعامل اجتماعی فراهم می‌کند تا اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان، در مسیر تحقق جامعه‌ای اخلاق‌مدار و آگاه گام بردارند.