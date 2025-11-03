رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه استاندارد هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است، گفت: ایجاد وفاق کیفیت و استاندارد در بین جامعه و صنعت موضوع مهمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران روز دوشنبه در آیین نکوداشت و تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد استان تهران با تاکید بر اینکه ایجاد کیفیت بین صنعت و مردم زمانی شکل میگیرد که ما اعتماد و اعتقاد قلبی به موضوع کیفیت داشته باشیم، اظهار داشت: در جهان امروز استاندارد زبان مشترک است تا در عرصه ملی و بین المللی جامعه بتونند از آن استفاده کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: همانگونه که دیپلماسی سیاسی و اقتصادی داریم استاندارد نیز یک ابزار دیپلماسی است که میزان استانداردها و بلوغ علمی و اقتصادی کشور را نشان میدهد ضمن اینکه استاندارد سازی در تولید ناخالص ملی کشور نیز تاثیر گذار هست.
وی با تاکید بر اینکه استانداردسازی سرمایه گذاری است، گفت: از نگاه مردم استاندارد سازی ضامن کیفیت بیشتر و بحث ایمنی است، به عنوان مثال سختگیری در استاندارد خودروها نه تنها هزینههای تولید را کاهش و تقاضا را برای خرید افزایش میدهد، بلکه با رعایت نکات ایمنی هزینههای مربوط به سلامت و بهداشت در جامعه نیز روند کاهشی خواهد داشت.
انصاری با بیان اینکه استانداردهای جهانی در حال توسعه است گفت: معرفی محصولات کشور و تبدیل آنها به استانداردهای بین المللی مساله مهمی است که پیگیری میکنیم تا تجارت نیز تقویت شود.
وی ادامه داد: توجه به فناوریها و هوش مصنوعی مهمترین مساله است که اکنون دنیا نیز با آن روبهرو هست، تکنولوژیها به سرعت پیشرفت کرده است که ما نیز در کشور باید در حوزه تولید از فناوریها بهره بگیرم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به طرح تحول استاندارد اظهار داشت: مسائل مختلف را در سازمان استاندارد بررسی کردیم یکی از مشکلاتی که مطرح بود بحث روش سنتی و قدیمی در استانداردها بود که نیاز به بازنگری و به روز رسان داشت.
وی عنوان کرد: ابزارهایی که در گذشته برای استانداردهای تولید استفاده میکردیم، پاسخگوی این فرایندهای استانداردهای بینالمللی و جامعه جهانی نبود از این رو تمرکز بر استانداردهای زیست محیطی و استانداردهای پایدار کردیم.
انصاری خاطر نشان کرد: استانداردهای پایدار و سبز را در راستای همگرایی با آنچه که در دنیا اتفاق میافتد و در این راستا کیفیت خدمات را دنبال میکنیم ضمن اینکه اولویتهای استاندارد استان تهران بیشتر بر تمرکز حمل و نقل عمومی و مدیریت انرژی پاک است تا نیازهای جامعه را برطرف سازد.
انصاری با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت پسماند و انرژی تکالیفی داریم گفت: همه این موارد در دست اجراست و آماده هستیم تا به مردم خدمت کنیم ضمن اینکه رویکرد دولت چهاردهم تحولات مدیریتی در همه مجموعهها با تکیه بر پیشرفت، بهبود کیفیت خدمات عمومی و جهش تولید با ارتقای کیفیت است.
وی گفت: استاندارد باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود به تنهایی نمیتوان انتظارات استانداردی مردم را برطرف کرد نیاز داشتیم که از سوی مردم و دولت حمایت شویم، معاون اول رئیس جمهور بسیار کمک کردند تا بتوانیم در وظایفی که در حوزه استاندارد داریم بهتر پاسخگوی مردم باشیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد: بایستی از قانون استاندارد حمایت جدی شود و به نقش نظارت عالی توجه ویژه شود تا با همکاری نهادها، سازمانها و شهرداری، استاندارد بتواند به مجموعه وظایف و خدمات دست پیدا کند.
وی عنوان کرد: در واقع برای جلوگیری از تخلف احتیاج به سامانههای هوشمند بازرسی و کیفیت است تا با طراحی آن تضمین کیفیت ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه مشوقهای استاندارد را دنبال میکنیم گفت: این موضوع را در معاونتهای سازمان استاندارد پیگیری میکنیم تا واحدهای استاندارد محور بتوانند از مشوقهای مالیاتی و مجوز دستگاهی بهرهمند شوند.
