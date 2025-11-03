باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به مصوبات و تصمیمات دولت در خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: تاکنون پاییز خشکی را سپری کرده‌ایم و گزارش‌ها هم نشان می‌دهد چندان بارش معناداری رخ نداده است. همچنان نیاز داریم که در کنار اقدامات دولت با صرفه‌جویی از این پاییز خشک عبور کنیم.

وی یادآور شد: پروژه بازچرخوانی آب در رباط کریم افتتاح و ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۶۰ مگاوات هم طرح بهینه‌سازی مصرف برق به مدار اضافه شده است. ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۲۰ مگاوات طرح بهینه‌سازی مصرف برق هم امروز با اعتبار بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان و به دستور رئیس‌جمهوری افتتاح شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: به دلیل کمبود آب پشت سد‌ها میزان تولید برق کاهش می‌یابد و باتوجه به کاهش ۸۰ درصدی بارش‌ها، در تمامی موضوعات برق، انرژی و آب نیازمند صرفه‌جویی هستیم تا جبران مصرف بالای برخی شهروندان انجام شود. میانگین مصرف در برخی شهر‌ها ۲۵۰ لیتر در روز به ازای هر نفر است که این میزان در شهر‌هایی که در دیگر نقاط جهان که پربارش به شمار می‌آیند زیر ۱۰۰ لیتر است.

مهاجرانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه «فر ایران»، گفت: این نمایشگاه نشانی از اقتدار ملی ایران است. در اقتصاد دانش‌بنیان باید فاصله دانش تولیدی و دانش ثروت‌آفرین کاسته شود. این رویداد در محور‌های بهداشت، نفت و هوش مصنوعی و کشاورزی با ارائه ۸۰ محصول دانش‌بنیان ایرانی قابل‌رقابت با محصولات مشابه خارجی و پیش‌بینی بازار ۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال که به ۱.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی می‌شود در حال برگزاری است.

وی یادآور شد: همچنین در زمینه مهار گاز‌های مشعل (فلرسوزی) امضای تفاهم‌نامه‌ای با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر نفت انجام شد که سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور دارد و منجر به تولید ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی می‌شود که از ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز فلر تا پایان ۱۴۰۵ جلوگیری می‌کند که قسمتی از آن (۲۰۰ میلیون فوت مکعب) هم به شبکه گاز سراسری توزیع می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: آلایندگی‌های گاز فلر در مناطق جنوبی کشورمان برای ساکنان این مناطق موجب شکایاتی شده است که بیماری‌ها و ناباروری را به همراه دارد، این موضوع مطالبات اجتماعی هم بوده است و امیدواریم با دستورات رئیس‌جمهوری در این زمینه شاهد به حداقل رساندن فلرسوزی باشیم.

مهاجرانی با اشاره به ارتقای عدالت اقتصادی، اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی حراج الکترونیکی برگزار کرده که ۵۲ هزار نفر تابحال در آن مشارکت کرده‌اند و ۵.۶ هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسیده است. افزایش شفافیت از شاخص‌هایی است که در اجرای چنین طرح‌هایی دنبال می‌شود. این موضوع به مردمی‌سازی اقتصاد که از مطالبات رهبری انقلاب است نیز کمک می‌کند.

وی درباره کوچک‌سازی دولت و تاثیر این موضوع بر کارکنان ادارات، تصریح کرد: در راستای پیگیری این هدف که از تکالیف برنامه‌ای دولت است و به ارتقای بهره‌وری هم کمک می‌کند، دولت به فکر کارمندان نیز هست و تاکید می‌کنم هیچ کارمندی اخراج یا تعدیل نمی‌شود و حقوق آنان هم کاهش نمی‌یابد بلکه تلاش بر این است که نیروی انسانی مناسب باتوجه به ویژگی‌های خود و تحصیلاتشان، ارائه خدمت مناسبی داشته باشند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه پرداخت خسارت به تجار آسیب‌دیده در بندر رجایی در حال انجام است، اعلام کرد: تاکنون هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در قالب بیمه‌های باربری به ۴۰۱ نفر از تجار زیان‌دیده پرداخت شده و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از خسارات همچنان در حال بررسی برای تعیین تکلیف است.

