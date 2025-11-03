سخنگوی دولت با اشاره به موضوع کوچک‌سازی دولت و با تاکید بر اینکه به فکر کارمندان ادارات هستیم، اعلام کرد: هیچ کارمندی اخراج یا تعدیل نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به مصوبات و تصمیمات دولت در خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: تاکنون پاییز خشکی را سپری کرده‌ایم و گزارش‌ها هم نشان می‌دهد چندان بارش معناداری رخ نداده است. همچنان نیاز داریم که در کنار اقدامات دولت با صرفه‌جویی از این پاییز خشک عبور کنیم.

وی یادآور شد: پروژه بازچرخوانی آب در رباط کریم افتتاح و ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۶۰ مگاوات هم طرح بهینه‌سازی مصرف برق به مدار اضافه شده است. ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۲۰ مگاوات طرح بهینه‌سازی مصرف برق هم امروز با اعتبار بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان و به دستور رئیس‌جمهوری افتتاح شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: به دلیل کمبود آب پشت سد‌ها میزان تولید برق کاهش می‌یابد و باتوجه به کاهش ۸۰ درصدی بارش‌ها، در تمامی موضوعات برق، انرژی و آب نیازمند صرفه‌جویی هستیم تا جبران مصرف بالای برخی شهروندان انجام شود. میانگین مصرف در برخی شهر‌ها ۲۵۰ لیتر در روز به ازای هر نفر است که این میزان در شهر‌هایی که در دیگر نقاط جهان که پربارش به شمار می‌آیند زیر ۱۰۰ لیتر است.

مهاجرانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه «فر ایران»، گفت: این نمایشگاه نشانی از اقتدار ملی ایران است. در اقتصاد دانش‌بنیان باید فاصله دانش تولیدی و دانش ثروت‌آفرین کاسته شود. این رویداد در محور‌های بهداشت، نفت و هوش مصنوعی و کشاورزی با ارائه ۸۰ محصول دانش‌بنیان ایرانی قابل‌رقابت با محصولات مشابه خارجی و پیش‌بینی بازار ۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال که به ۱.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی می‌شود در حال برگزاری است.

وی یادآور شد: همچنین در زمینه مهار گاز‌های مشعل (فلرسوزی) امضای تفاهم‌نامه‌ای با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر نفت انجام شد که سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور دارد و منجر به تولید ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی می‌شود که از ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز فلر تا پایان ۱۴۰۵ جلوگیری می‌کند که قسمتی از آن (۲۰۰ میلیون فوت مکعب) هم به شبکه گاز سراسری توزیع می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: آلایندگی‌های گاز فلر در مناطق جنوبی کشورمان برای ساکنان این مناطق موجب شکایاتی شده است که بیماری‌ها و ناباروری را به همراه دارد، این موضوع مطالبات اجتماعی هم بوده است و امیدواریم با دستورات رئیس‌جمهوری در این زمینه شاهد به حداقل رساندن فلرسوزی باشیم.

مهاجرانی با اشاره به ارتقای عدالت اقتصادی، اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی حراج الکترونیکی برگزار کرده که ۵۲ هزار نفر تابحال در آن مشارکت کرده‌اند و ۵.۶ هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسیده است. افزایش شفافیت از شاخص‌هایی است که در اجرای چنین طرح‌هایی دنبال می‌شود. این موضوع به مردمی‌سازی اقتصاد که از مطالبات رهبری انقلاب است نیز کمک می‌کند.

وی درباره کوچک‌سازی دولت و تاثیر این موضوع بر کارکنان ادارات، تصریح کرد: در راستای پیگیری این هدف که از تکالیف برنامه‌ای دولت است و به ارتقای بهره‌وری هم کمک می‌کند، دولت به فکر کارمندان نیز هست و تاکید می‌کنم هیچ کارمندی اخراج یا تعدیل نمی‌شود و حقوق آنان هم کاهش نمی‌یابد بلکه تلاش بر این است که نیروی انسانی مناسب باتوجه به ویژگی‌های خود و تحصیلاتشان، ارائه خدمت مناسبی داشته باشند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه پرداخت خسارت به تجار آسیب‌دیده در بندر رجایی در حال انجام است، اعلام کرد: تاکنون هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در قالب بیمه‌های باربری به ۴۰۱ نفر از تجار زیان‌دیده پرداخت شده و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از خسارات همچنان در حال بررسی برای تعیین تکلیف است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سخنگوی دولت ، اخراج کارمندان ، حقوق کارمندان
خبرهای مرتبط
مهاجرانی: همه مراقب باشند به وحدت آسیبی وارد نشود
سخنگوی دولت: ناترازی بانک‌ها یکی از دلایل خلق تورم است/ تلاش برای کنترل گرانی و گران فروشی
مهاجرانی: دختران ایران ثابت کردند برای رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
فقط با اخراج اونهایی که از طریق دولت های ادوار گذشته و نماینده های مجلس به حقوق بگیران بیت المال اضافه شده را اخراج کنند، مشکل کشور حل خواهد شد
چون بیت المال صرف آبادانی کشور میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
فقط به حقوق بگیران بیت المال اضافه خواهد شد
12 میلیون حقوق بگیر بیت المال کم هست
می خواهید اضافه کنید تا کل بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
سالهاست ادارات دولتی با بکارگیری نیروهای شرکتی ، حق و حقوق کارکنان و کارگران رو ضایع می کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
حقوق کم نمیکنن قیمت ها رو بالا میبرن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بله ولی تورم رو بالا میبرید از ابتدای دولت شما تورم بالا و بالاتر رفته ارزش پول اومده پایین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بنظر این 600 میلیارد دلار درست نیست . کل GDP کشور چقدر است ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
حرفای قشنگ میزنی، به دلم داری چنگ میزنی.
۰
۵
پاسخ دادن
Belgium
منصور
۱۴:۳۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
درسته دولت را میخواهیم‌کوچک کنیم / ولی کسی اخراج نمیشه / تعدیل هم نمیکنیم / حقوقش را هم کم نمیکنیم
!!!!!!!!!!!!!!!!! / اوخت چه جوری کوچک میکنید ؟؟
نکنه میخواهید بفرستیدشان غزه بجنگند ؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خب برو غزه . وظیفه ات هست . مگه می ترسی ؟
Belgium
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ما فعلا در خارج از کشور به تفریح مشغول هستیم
غزه را گذاشتیم برای شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
تورم بالا میبرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
سازمان امور عشایر رو ادغام کنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
فوق العاده خاص چی شد کارمندان کاسه گدایی دست گرفتند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرا بنکر
۱۴:۲۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ما قشر مستضعف جامعه کارمندی حقوق خود را به دلار می خواهیم زیراکه خرج ما به دلار است . لطفا به حرف این قشر فقر و مستضعف خواهشا گوش دهید . حقوق یک ماهه طی 10 روز اول صفر می شود . شرمندگی و ذلیل شدن تا کی .
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خوشی شاخت میزنه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
دو سوم کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی دولتی به ویژه در تهران حتی روزی یکدقیقه کار مفید ندارند. کار ما شده زدن کارت ورودی، خوردن صبحانه، گشت در اینترنت، گاهی شرکت در مراسم مذهبی، نهار، گاهی پیگیری وام و گشت و گذار در گوشی، گاهی سمینار و دیدن فیلم به همراه پذیرایی. خوب منم بدم نمیاد ولی کشوری که نیاز به توسعه و تولید داره چرا باید این طوری اداره بشه. تعداد زیادی از شهرها و روستاها اوردین تهران و به افزایش ترافیک و آلودگی هوا دامن زدید و از اونطرف بخش های زیادی از کشور نیاز به بهبود زیرساخت دارند..چرا این همه نیروی انسانی رو در شرکت های دولتی جمع کردین و حقوق می دین ولی برنامه برای کار اونا ندارین. دستکم نیروهای شرکتی که از شهرها و روستاها به تهران آوردین رو ببرین در کرانه های مکران از توانمندی اونا استفاده کنید.در شرکت ما تعدادی زیادی بازنشسته رو پیش از اینکه امضا بازنشستگیشون خشک بشه دوباره برگردونند . دهها برابر اونچه در دوره احمدی نژاد با گرفتن امتیاز و زمین رایگان به شهرهای خودشون فرستاد دوباره به تهران برگشتند
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
آفرین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اتفاقا باید برعکس باشه تا کارمندان بی عرضه حساب کار دستشان بیاد مخصوصا شرکتی که هم خدمات هم غیر خدمات یک مشت تنبل هستند
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
****
۱۴:۱۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اتفافاً بیشتر فشار کار بر روی نیروهای شرکتی است دیدم که میگم ولی خود شرکتو درست میگی
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
آخرین اخبار
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
معاون اول رئیس جمهور: مساله آب را با مشارکت مردم ساماندهی می‌کنیم
هر دانشگاه یک دولت سایه است/ نباید همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده شود
ستاد کل نیرو‌های مسلح: دشمن امکان تعدی مجدد را از دست داده است
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
پزشکیان: پروژه‌های آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیش‌بینی آینده تکمیل شوند
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف ذاتی است/ سفارت آمریکا اتاق توطئه علیه انقلاب بود
مهاجرانی: نه کارمندی اخراج و تعدیل می‌شود نه حقوق کسی کاهش می‌یابد
دیدار رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با عراقچی
مراسم ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر برگزار می‌شود
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
بقائی: تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد اما به معنای آغاز فرآیند مذاکرات نیست
عارف: دولت حساسیت‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های دامی را دارد
عراقچی: غنی‌سازی صفر امکان ندارد/ دلیلی ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم
بانک مرکزی به تکلیف دو میلیارد یورویی در حوزه خودرو عمل نکرده است
تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ دشمنان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ملت ایران با استواری در برابر استکبار جهانی ایستاده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۲ آبان