رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا گفت: اغلب اجاره خانه‌های ساعتی از طریق درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز و وبگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که پلیس شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سردار علی نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص اجاره واحدهای مسکونی در قالب اجاره‎‌های ساعتی و یا روزانه اظهار داشت: پلیس به تمامی مشاورین املاک در سراسر کشور هشدارهای لازم را در خصوص اجاره خانه‌های ساعتی و یک‌روزه ارائه کرده است.

وی ادامه داد:  اغلب این اجاره‌ها از طریق درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز و وبگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که افرادی اقدام به ایجاد و مدیریت آن‌ها کرده‌اند.

او یاد آور شد : در همین راستا، پلیس شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده و در سراسر کشور نسبت به شناسایی، انسداد و برخورد قانونی با این مراکز اقدام می‌کند.پلیس فتا نیز با همکاری خوب مراجع قضایی، در حال انجام اقدامات لازم برای برخورد با این تخلفات است.

نوروزی در خصوص اجاره واحدهای بوم گردی که تخلف می کنند هم گفت: در خصوص بوم‌گردی‌های متخلف نیز، گزارش‌های مردمی متعددی دریافت شده است.در این زمینه، باید توجه داشت که متولی اصلی نظارت بر بوم‌گردی‌ها، هتل‌ها و واحدهای مسافری، وزارت گردشگری و میراث فرهنگی است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تاکید کرد: هر جا که پلیس با فعالیت‌های غیرقانونی، تورهای غیرمجاز یا مراکزی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند مواجه شده، ورود کرده و برخوردهای لازم را انجام داده است.با این حال، پلیس از وزارت گردشگری و میراث فرهنگی درخواست می‌کند که تمامی بوم‌گردی‌ها و مراکز زیرمجموعه‌ی خود را ـ مطابق تفاهم‌نامه موجود از طریق استعلام قانونی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی بررسی و تأیید کند.

وی افزود: مسافران باید حتما به این موضوعات توجه کنند همچنین از خانواده‌ها درخواست می‌شود:به هیچ عنوان اجازه ندهند فرزندان و خانواده‌ آنها از تورهای غیرمجاز و بوم‌گردی‌های فاقد مجوز استفاده کنند.پیش از رزرو یا سفر، از اصالت و مجوز قانونی محل اقامت یا تور اطمینان حاصل نمایند.

او گفت: پلیس گزارش‌های متعددی از بوم‌گردی‌ها و بنگاه‌های غیرمجاز دریافت کرده است که برخی از آن‌ها موجب آزار و اذیت خانواده‌ها شده‌اند. برخورد با این موارد با همکاری نهادهای ذی‌صلاح و دستگاه قضایی با جدیت در حال انجام است.

