باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۴۷ هزار و ۷۲۶ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وتجارت، وبملت و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۶۱۲ واحدی در تراز ۹۳۵ هزار و ۹۹۷ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها و فرآورده‌های نفتی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، دارایکم و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وتجارت، خودرو و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.