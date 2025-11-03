معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال ۷۳۲ میلیارد تومان صدقه جمع آوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب‌اله آسوده گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۷۳۲ میلیارد تومان صدقه در بخش‌های مختلف جمع‌آوری و از این میزان ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۲۳۵ میلیارد تومان توسط مراکز نیکوکاری جمع‌آوری و صرف معیشت خانواده‌های نیازمند شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تصریح کرد: میزان صدقات پرداختی مردم نیکوکار در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته است.

آسوده خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ درصد صدقات مردم از طریق روش‌های الکترونیکی و آنلاین و ۷۰ درصد از روش‌های سنتی جمع‌آوری شده است.

منبع: کمیته امداد امام خمینی (ره)

