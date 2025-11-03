مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد گفت: بیش از ۱۰۰ هزار تن برنج هندی و پاکستان وارد شده و در گمرکات کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید حسنی مقدم درباره آخرین وضعیت واردات و توزیع برنج تنظیم بازار گفت: براساس قرارداد منعقد شده میان بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی، از این ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی ، حدود ۶۴هزار تن قرارداد اولیه تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام گرفته که از این مقدار تاکنون نزدیک به ۱۱هزار تن تحویل شده است.

به گفته وی، ۱۱ هزار تن برنج وارداتی تحویل داده شده را به استان ها حمل کرده ایم که یک هزار تن آن پاکستانی و مابقی هندی است.

حسنی مقدم ادامه داد: آن میزان برنج وارداتی را که از بخش خصوصی تحویل می گیریم در اختیار کارگروه ستاد تنظیم بازار استانی قرار می دهیم و هنگامی که بیش از 50 درصد آن جذب شد، توزیع مجدد را انجام خواهیم داد.

وی پیش بینی کرد که عرضه گسترده تر این میزان برنج در کشور با قیمت مصوب  ادامه خواهد شد.

حسنی مقدم، قیمت مصوب برنج هندی برای مصرف کننده  با آرم شرکت بازرگانی دولتی ایران را  حدود ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و برنج پاکستانی رقم ۳۸۶را با قیمت حدود ۳۵ هزار تومان عنوان کرد و گفت:  برنج های وارداتی تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای، اتحادیه ها و اصناف عرضه می شوند.

وی افزود: قیمت مصوب برنج پاکستانی رقم ۱۱۲۱ هنوز از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به ما اعلام نشده است که درحال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد که بخش خصوصی نیز با قیمت مصوب باید برنج وارداتی خود را عرضه کند، زیرا با ارز ترجیحی واردات خود را انجام داده اند.

وی درهمین حال تصریح کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران با دستور وزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر ۳۵ هزار تن برنج وارداتی هندی و پاکستانی نیز در شبکه توزیع دارد که ۲۰ هزار تن آن را در اختیار کارگروه تنظیم بازار استانی قرار داده ایم که یک بخش آن توزیع  و جذب شده  و بخش اعظم آن در حال توزیع است.

حسنی مقدم ادامه داد: ۱۰ هزار تن از این ۲۰ هزار تن برنج وارداتی در فروشگاه های زنجیره ای در حال توزیع است و ۵ هزار تن دیگر نیز به فروشگاه های بزرگی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما معرفی کرده تعلق دارد که در حال جذب است.

وی گفت: ثبت سفارش واردات برنج برای تنظیم بازار و ثبات قیمت ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: واردات برنج ، تولید برنج ، بازار برنج
