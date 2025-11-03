کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش معاملات به حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در نهایت ۷۰ میلیارد تومان ورودی به بازار امروز ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت بازار امروز اظهار کرد: بازار امروز توانست به قله ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحدی صعود و تغییر ۴۷ هزار و ۷۲۶ واحدی را  تجربه کند. شاخص هم‌وزن نیز رشد کمتری نسبت به شاخص کل داشت و به عدد ۹۳۵۹۹۷ واحدی رسید که در این راستا تغییر ۷۱۶۲ واحدی را ثبت کرد. همچنین، ارزش معاملات به حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در نهایت ۷۰ میلیارد تومان ورودی به بازار امروز ثبت شد.

غفوری افزود: امروز ۶۰ درصد بازار در بازه مثبت و تنها ۴۰ درصد در بازه منفی معامله شدند. وی در ادامه توضیح داد: بازار توانسته به واسطه سهام شاخص‌ساز در این مدت بازدهی قابل توجهی را ثبت کند و از محدوده حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به محدوده ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برسد که نشان‌دهنده یک میلیون واحد رشد در دو تا سه ماه اخیر است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: عمده این رشد در سهام شاخص‌ساز اتفاق افتاده و می‌تواند روندی را در بازار سرمایه ایجاد کند که به مرور رونقی را در سهام کوچک و متوسط نیز به وجود آورد اگر بازار سرمایه وارد یک رونق شود، به مرور می‌توانیم رونق را در بازار کالا‌های کوچک و متوسط یا شاخص هم‌وزن‌ها نیز طی ماه‌های آینده تجربه کنیم.

غفوری در خصوص وضعیت محدودیت دامنه نوسان و تداوم آن گفت: من با نوسان نامتقارن موافق نیستم، زیرا بازارساز وقتی که محدودیتی از قبیل دستکاری در مکانیزم بازار را ایجاد می‌کند، منطقی به نظر نمی‌رسد هر باری که دامنه نوسان دستکاری شده، باعث اتفاقات ناخوشایندی در بازار شده و سهامداران از این دستکاری آسیب دیده‌اند.

هرگونه دستکاری در بازار منطقی نیست

او با اشاره به ریسک سیستماتیک در بازار، گفت: در شرایط فعلی نمی‌توانیم ریسک سیستماتیک بازار را نادیده بگیریم و به همین خاطر، هرگونه دستکاری را منطقی نمی‌دانم.

در پایان با تأکید بر تداوم محدودیت فعلی گفت: با توجه به شرایط بازار و اینکه هنوز ریسک سیستماتیک کامل از بازار کاسته نشده، موافقم که تداوم محدودیت فعلی منطقی است. این در حالی است که در صورت  بهبود شرایط اقتصادی، می‌توان به وضعیت بهتری امیدوار بود بازار ما کاملاً خبری محور است و هرگونه خبر می‌تواند به‌طور مستقیم روی سود یا زیان سهامدار تأثیر بگذارد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی همراه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
رکوردشکنی‌های جدید سامانه املاک و اسکان/ ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به کمتر از دو دقیقه رسید
نظارت، کلید اجرای موفق کارت رفاهی متصل به اوراق گام/ کارت رفاهی جهیزیه صف وام ازدواج را کاهش خواهد داد؟
نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت+ لیست نرخنامه
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود
جراحی اقتصادی برای بانک‌های ناتراز باید ادامه یابد
قیمت هرکیلو برنج کیفی در بازار‌های جهانی یک دلار است
شرکت هواپیمایی اتریشی به آسمان ایران بازگشت / آغاز پرواز‌های تهران ـ وین از امروز + فیلم
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
آخرین اخبار
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی همراه شد
استانداردسازی هزینه نیست/ ارتقای کیفیت خودرو، تقاضای خرید را افزایش می‌دهد
ثبت سفارش نهاده‌های دامی افزایش یافت
۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از فردا در استان تهران توزیع می‌شود
دو حراج سکه در آبان ماه توسط مرکز مبادله برگزار می‌شود
بدهکاران ارزی در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات ارزی قرار دارند
توقف ۱۰ ماهه تخصیص ارز، واردات برنج را متوقف کرده است
اختصاص ۳۸ درصد گاز کشور به نیروگاه‌ها
نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت+ لیست نرخنامه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود
جراحی اقتصادی برای بانک‌های ناتراز باید ادامه یابد
ترمیم بودجه ارزی کالا‌های اساسی و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی راه حلی برای تنظیم بازار نهاده دامی
قیمت هرکیلو برنج کیفی در بازار‌های جهانی یک دلار است
شرکت هواپیمایی اتریشی به آسمان ایران بازگشت / آغاز پرواز‌های تهران ـ وین از امروز + فیلم
نظارت، کلید اجرای موفق کارت رفاهی متصل به اوراق گام/ کارت رفاهی جهیزیه صف وام ازدواج را کاهش خواهد داد؟
رکوردشکنی‌های جدید سامانه املاک و اسکان/ ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به کمتر از دو دقیقه رسید
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه