کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش معاملات به حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در نهایت ۷۰ میلیارد تومان ورودی به بازار امروز ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت بازار امروز اظهار کرد: بازار امروز توانست به قله ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحدی صعود و تغییر ۴۷ هزار و ۷۲۶ واحدی را تجربه کند. شاخص هم‌وزن نیز رشد کمتری نسبت به شاخص کل داشت و به عدد ۹۳۵۹۹۷ واحدی رسید که در این راستا تغییر ۷۱۶۲ واحدی را ثبت کرد. همچنین، ارزش معاملات به حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در نهایت ۷۰ میلیارد تومان ورودی به بازار امروز ثبت شد.

غفوری افزود: امروز ۶۰ درصد بازار در بازه مثبت و تنها ۴۰ درصد در بازه منفی معامله شدند. وی در ادامه توضیح داد: بازار توانسته به واسطه سهام شاخص‌ساز در این مدت بازدهی قابل توجهی را ثبت کند و از محدوده حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به محدوده ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برسد که نشان‌دهنده یک میلیون واحد رشد در دو تا سه ماه اخیر است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: عمده این رشد در سهام شاخص‌ساز اتفاق افتاده و می‌تواند روندی را در بازار سرمایه ایجاد کند که به مرور رونقی را در سهام کوچک و متوسط نیز به وجود آورد اگر بازار سرمایه وارد یک رونق شود، به مرور می‌توانیم رونق را در بازار کالا‌های کوچک و متوسط یا شاخص هم‌وزن‌ها نیز طی ماه‌های آینده تجربه کنیم.

غفوری در خصوص وضعیت محدودیت دامنه نوسان و تداوم آن گفت: من با نوسان نامتقارن موافق نیستم، زیرا بازارساز وقتی که محدودیتی از قبیل دستکاری در مکانیزم بازار را ایجاد می‌کند، منطقی به نظر نمی‌رسد هر باری که دامنه نوسان دستکاری شده، باعث اتفاقات ناخوشایندی در بازار شده و سهامداران از این دستکاری آسیب دیده‌اند.

هرگونه دستکاری در بازار منطقی نیست

او با اشاره به ریسک سیستماتیک در بازار، گفت: در شرایط فعلی نمی‌توانیم ریسک سیستماتیک بازار را نادیده بگیریم و به همین خاطر، هرگونه دستکاری را منطقی نمی‌دانم.

در پایان با تأکید بر تداوم محدودیت فعلی گفت: با توجه به شرایط بازار و اینکه هنوز ریسک سیستماتیک کامل از بازار کاسته نشده، موافقم که تداوم محدودیت فعلی منطقی است. این در حالی است که در صورت بهبود شرایط اقتصادی، می‌توان به وضعیت بهتری امیدوار بود بازار ما کاملاً خبری محور است و هرگونه خبر می‌تواند به‌طور مستقیم روی سود یا زیان سهامدار تأثیر بگذارد.