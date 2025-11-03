فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، دانش آموزان را طلایه داران فردای روشن ایران عنوان کرد و گفت: روز دانش آموز، روز نماد بیداری نسل‌ها و پیمان دوباره با آرمان‌های انقلاب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سردار احمدرضا رادان آمده است: سیزدهم آبان، روزی است که در آن، اراده پولادین ملت ایران بر تارک تاریخ درخشید. روزی که نوجوانان مؤمن و دانش‌آموزان غیور، با دستان خالی، اما دل‌هایی سرشار از ایمان، در برابر ظلم و سلطه ایستادند و مشعل بیداری را برای نسل‌های آینده برافروختند. این روز، نه تنها یادآور حماسه‌ای بزرگ، بلکه نشانه زنده‌ای از مسیر عزت‌خواهی و استقلال ملت ما است.

در آن روز‌های پرخروش، ملتی برخاست که باور داشت آزادی و کرامت، با تکیه بر ایمان و وحدت به دست می‌آید، نه با تکیه بر قدرت‌های بیگانه، نسلی شکل گرفت که در مکتب ایثار و ولایت، آموخت چگونه باید در برابر توفان‌ها ایستاد و راه حق را تا انتها پیمود.

امروز نیز، در گام دوم انقلاب اسلامی، همان روح ایمان و استقامت در جان فرزندان این سرزمین زنده است. ما، سربازان ولایت و حافظان امنیت ایران عزیز، با الهام از آن روز تاریخی، عهد می‌بندیم که راه عزت و استقلال را با صلابت ادامه دهیم و اجازه ندهیم غبار سستی یا غفلت بر آرمان‌های انقلاب بنشیند.

دانش‌آموزان عزیز، شما وارثان آن غیرت مقدسید، شما طلایه‌داران فردای روشن ایرانید، با علم، ایمان و روحیه تلاش و امید، آینده‌ای بسازید که دشمنان این ملت از دیدنش مأیوس شوند، قلم شما، شمشیر آگاهی است و دل شما، سنگر پاسداری از هویت و ارزش‌های این سرزمین.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تجلیل از همه مجاهدان راه آزادی و عزت، این روز بزرگ را به ملت شریف ایران، فرهنگیان گرانقدر و دانش‌آموزان سرافراز کشور تبریک عرض می‌نمایم و بار دیگر بر پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه آن تأکید می‌کنم.

منبع: فراجا

برچسب ها: فرمانده انتظامی کل کشور ، سردار رادان ، روز دانش آموز
خبرهای مرتبط
سردار رادان: نیرو‌های مسلح دیوار اقتدار ملی را مستحکم‌تر از همیشه ساخته‌اند
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
امنیت بدون مشارکت مردم پایدار نمی‌شود/ مردم از پلیس غیرمقتدر راضی نیستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قاتل فراری را شناسایی کنید + عکس
قدم به قدم در تعقیب متهم به قتل
کشف ۲۱۶ تن برنج احتکاری در جنوب تهران
وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های پایتخت
مسئولیت نظارت در حریم شهری بر عهده شهرداری است
عبور از چراغ قرمز برای خودروی شخصی ۵ نمره منفی و برای اتوبوس ۱۰ نمره!
بازگشت به معنویت، تنها راه نجات بشر/در آمریکا از هر شش کودک یک نفر گرسنه است
اجرای طرح‌های مشترک برای برخورد با خودروهای آلاینده
تمهیدات مترو تهران هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان
افزایش ۱۷۵ درصدی پایش ساختمان‌های ناایمن تهران در ۴ سال اخیر
آخرین اخبار
شناسایی ۳ انبار کالا‌های قاچاق در غرب استان تهران
کشف بیش از ۹۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر قبل از ترانزیت از مرز‌های هوایی
رانت چند شرکت بسته‌بندی؛ ارز دولتی و گوشت تنظیم بازار را از سفره مردم دور کرد
هشدار پلیس آگاهی درباره سرقت‌های قاپ‌زنی و زورگیری
دانش‌آموزان، حافظان آرمان‌های بلند خود در برابر آسیب‌های اجتماعی و تهدید مواد مخدر هستند
تحویل ۷۷۰۰ واحد مسکونی به خانوار‌های دارای دو معلول
بانک مرکزی در موارد مشابه بانک آینده نگذارد کار به مراحل سخت و پرهزینه بکشد
هر رویه غلطی در حریم رخ دهد، مسئولیتش با استاندار است
۱۳ آبان؛ نماد افشای جاسوسی، مقاومت و عدالت در برابر استکبار جهانی
۶۰ درصد از اتوبوس‌های خطوط تندرو برقی می‌شوند/ ورود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان شهری
قاتل فراری را شناسایی کنید + عکس
عبور از چراغ قرمز برای خودروی شخصی ۵ نمره منفی و برای اتوبوس ۱۰ نمره!
سیمای شهر با نقش واژه‌ها آراسته شد
افزایش ۱۷۵ درصدی پایش ساختمان‌های ناایمن تهران در ۴ سال اخیر
کشف ۲۱۶ تن برنج احتکاری در جنوب تهران
تمهیدات مترو تهران هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان
اجرای طرح‌های مشترک برای برخورد با خودروهای آلاینده
ورود ۵۳ دستگاه اتوبوس دوکابین چینی به گمرک بندرعباس
قدم به قدم در تعقیب متهم به قتل
بازگشت به معنویت، تنها راه نجات بشر/در آمریکا از هر شش کودک یک نفر گرسنه است
وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های پایتخت
هوای تهران آلوده است
مسئولیت نظارت در حریم شهری بر عهده شهرداری است
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
آغاز ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق
تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
ثبت ۲۶۱ هزار واقعه فوت در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در کشور