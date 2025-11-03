باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سردار احمدرضا رادان آمده است: سیزدهم آبان، روزی است که در آن، اراده پولادین ملت ایران بر تارک تاریخ درخشید. روزی که نوجوانان مؤمن و دانشآموزان غیور، با دستان خالی، اما دلهایی سرشار از ایمان، در برابر ظلم و سلطه ایستادند و مشعل بیداری را برای نسلهای آینده برافروختند. این روز، نه تنها یادآور حماسهای بزرگ، بلکه نشانه زندهای از مسیر عزتخواهی و استقلال ملت ما است.
در آن روزهای پرخروش، ملتی برخاست که باور داشت آزادی و کرامت، با تکیه بر ایمان و وحدت به دست میآید، نه با تکیه بر قدرتهای بیگانه، نسلی شکل گرفت که در مکتب ایثار و ولایت، آموخت چگونه باید در برابر توفانها ایستاد و راه حق را تا انتها پیمود.
امروز نیز، در گام دوم انقلاب اسلامی، همان روح ایمان و استقامت در جان فرزندان این سرزمین زنده است. ما، سربازان ولایت و حافظان امنیت ایران عزیز، با الهام از آن روز تاریخی، عهد میبندیم که راه عزت و استقلال را با صلابت ادامه دهیم و اجازه ندهیم غبار سستی یا غفلت بر آرمانهای انقلاب بنشیند.
دانشآموزان عزیز، شما وارثان آن غیرت مقدسید، شما طلایهداران فردای روشن ایرانید، با علم، ایمان و روحیه تلاش و امید، آیندهای بسازید که دشمنان این ملت از دیدنش مأیوس شوند، قلم شما، شمشیر آگاهی است و دل شما، سنگر پاسداری از هویت و ارزشهای این سرزمین.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و تجلیل از همه مجاهدان راه آزادی و عزت، این روز بزرگ را به ملت شریف ایران، فرهنگیان گرانقدر و دانشآموزان سرافراز کشور تبریک عرض مینمایم و بار دیگر بر پیمان خود با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه آن تأکید میکنم.
منبع: فراجا