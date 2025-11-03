رئیس هیئت عامل ایدرو از ادامه روند اسقاط خودرو و ورود گسترده قطعات بازیافتی به چرخه اقتصاد کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل ایدرو درباره طرح اسقاط خودرو‌ها گفت: سال گذشته ۳۵۰ هزار خودرو اسقاط شده است و امسال نیز تاکنون ۱۲۸ هزار خودرو و موتور سیکلت اسقاط شده‌اند.

وی افزود: با احتساب هر خودرو به طور متوسط ۵۰۰ کیلوگرم ورق، حدود ۱۷۵ هزار تُن ورق وارد چرخه ضایعات و کوره‌های ذوب شده تا مجدداً به ورق جدید تبدیل شود. از هر خودرو حدود ۳۵ کیلوگرم مس استخراج می‌شود که بازیافت آن رقم قابل‌توجهی است.

رئیس ایدرو افزود: صنعت بازیافت برای اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد و در راستای تحقق اقتصاد چرخشی عمل می‌کند؛ اقتصادی که بر استفاده مجدد از منابع به‌جای استخراج مداوم از زمین تأکید دارد.

به گفته مقیمی طرح‌های جدید اسقاط نیز متناسب با تولید و واردات خودرو در دست تدوین است.

تخصیص ۶ همت برای نوسازی صنایع فرسوده در ۱۴۰۵

مقیمی اظهار داشت: تاکنون ۲۷۰ واحد صنعتی در بستر (پلتفرم) نوسازی ثبت‌نام کرده‌اند و در مراحل بررسی طرح، اخذ نظر اداره‌کل استان‌ها و معرفی به بانک قرار دارند. برخی از این واحد‌ها نیز به بانک‌ها معرفی شده‌اند تا فرآیند نوسازی را آغاز کنند. مقیمی گفت: نوسازی فقط در حوزه سخت‌افزاری نیست، بلکه در بخش نرم‌افزاری شامل اصلاح ساختار مدیریتی، مالی، منابع انسانی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات نیز انجام می‌شود. یکی از دستاورد‌های مهم این است که با یک‌سوم منابع و در یک‌سوم زمان، می‌توان یک واحد صنعتی را بازسازی و نوسازی کرد.

رئیس هیئت عامل ایدرو افزود: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، اجرای این طرح‌ها می‌تواند ما را سریع‌تر به اهداف توسعه‌ای برساند. سازمان برنامه نیز حمایت لازم را در این خصوص انجام می‌دهد و بنا داریم سال ۱۴۰۵ را سال نوسازی و بازسازی واحد‌های صنعتی قرار دهیم و برای این بخش حدود ۶ همت منابع مالی پیش‌بینی شده است.

مقیمی گفت: ایدرو در این حوزه نقش مدیریت، تسهیل‌گری و صدور مجوز را دارد و این طرح می‌تواند دستاورد‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند. همچنین سفارش‌های قابل‌توجهی برای ماشین‌سازان داخلی فراهم می‌کند که اکنون از کاهش حجم کار رنج می‌برند.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای طرح‌های نوسازی و بازسازی از پرداخت حقوق گمرکی معاف باشد. برآورد ما این است که در سال نخست، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد صنعتی در دستور کار قرار گیرند.

معاون وزیر صمت ادامه داد: این طرح به‌قدری جذاب است که می‌تواند سرمایه بخش خصوصی را نیز جذب کند. در همین راستا، صندوق پروژه‌سازی در آینده نزدیک تعریف خواهیم کرد.

وی همچنین درباره واحد‌های غیر فعال صنعتی نیز گفت: همه واحد‌هایی که نوسازی می‌شوند الزاماً راکد نیستند. بسیاری از آنها فعال‌اند و برای ارتقای بهره‌وری بازسازی می‌شوند.

البته برخی از واحد‌های راکد نیز با نوسازی به چرخه تولید بازمی‌گردند، اما بعضی باید از چرخه خارج شوند.

مقیمی افزود: ایدرو با همکاری سازمان برنامه و ستاد تسهیل، پلتفرمی برای پیگیری و هم‌افزایی طرح‌های نوسازی و بازسازی ایجاد کرده است و امیدواریم شاهد نتایج مطلوب آن برای صنعت کشور باشیم.

