علی‌آبادی گفت: پروژه انتقال آب از سد طالقان به تصفیه خانه‌های آب استان‌های البرز و تهران می‌تواند تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز ۳ میلیون نفر را تضمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در مراسم بهره‌برداری و افتتاح پروژه‌های آب و برق که صبح امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور برخط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: پروژه‌های امروز از مهترین طرح‌های صنعت آب و برق بوده و هزینه‌هایی بالایی حدود ۲۴ و نیم همت برای آنها صرف شده است.

وی ادامه داد: اولین طرح واحد گاز نیروگاه سیکل‌ترکیبی کلاس F سهند استان آذربایجان‌شرقی به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات با حجم سرمایه‌گذاری ۳۴۷ میلیارد تومان و ۱۰۹ میلیون یورو (ارزی) است. همچنین پروژه دوم افتتاح شده امروز، تصفیه‌خانه فاضلاب شهر رباط کریم است که با ایجاد شبکه خطوط و جمع آوری فاضلاب در جنوب تهران وضعیت مردم تهران در بخش آب و فاضلاب را بهبود می‌دهد.

ورود به ششمین سال پیاپی خشکسالی در کشور

وزیر نیرو با اشاره به ورود به ششمین سال پیاپی خشکسالی در کشور، ضمن اخطار قطع آب به مشترکان پرمصرف، تاکید کرد: از هموطنان و مشترکان تقاضا داریم که تا زمانی که وضعیت کم بارشی ادامه دارد همکاری خود را در مصرف بهینه آب ادامه دهند.

وی با اشاره به پروژه انتقال آب از سد طالقان به تصفیه‌خانه استان‌های البرز و تهران، گفت: این پروژه که باید از ۴ سال پیش باید اجرایی می‌شد را با کمک قرارگاه خاتم در کمتر از ۸ ماه به اتمام رساندیم.

وزیر نیرو افزود: پروژه انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیه خانه‌های آب استان‌های البرز و تهران به ظرفیت ۱۵۰ میلیون متر مکعب در سال به ارزش ۷۶۷۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های افتتاح شده امروز است که به طول ۶۲ کیلومتر بوده و می‌تواند تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز ۳ میلیون نفر در تهران و البرز را تضمین و امکان تعمیر، نگهداری خط موجود، رسوب‌گیری و استفاده همزمان در شرایط اضطراری را فراهم کند. 

جایگزینی خط انتقال فرسوده با لوله‌های به قطر ۲ متر، افزایش ظرفیت انتقال آب به استان البرز و شهر تهران در شرایط اضطرار و استفاده از تکنولوژی به روز در ساخت تجهیزات مورد نیاز با استفاده از تولیدات داخلی از نتایج اجتماعی بهره‌برداری از این پروژه است.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: وزیر نیرو ، انتقال آب سد ، خشکسالی
خبرهای مرتبط
وزیر نیرو: نیروگاه تولید پراکنده در هزار نقطه کشور احداث می‌شود
اتخاذ تصمیمات ویژه برای مدیریت بحران آب شرب تهران
اخطار وزیر نیرو به مشترکان پرمصرف آب؛
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
با دادن آب مناطق دیگه به تهران فقط حق دیگران رو ضایع می کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ششمین سال؟؟؟؟ هنوز دومین یا سومین نیست مگه ! ؟
یعنی از دو سال دیگه همه چی اوکی میشه؟
هفت سال خشکسالی تمام میشه ؟!
یوزارسیف ۷ سال پیش بینی کرده که !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بیخودکردی پس ماقزوینی ها چی کنیم ازتشنگی بمیریم زندگی نصف بیشترما قزوینی ها ازباغ وفروش گردو وپسته تودشت قزوین تامین میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
تا چه زمانی؟
۰
۰
پاسخ دادن
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی: درگاه های اینترنتی مسدود می شود /آزار و اذیت خانواده‌ها در بوم گردی‌های غیر مجاز+ فیلم
آخرین اخبار
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی: درگاه های اینترنتی مسدود می شود /آزار و اذیت خانواده‌ها در بوم گردی‌های غیر مجاز+ فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
نتایج قرعه‌کشی نهمین دوره ایران خودرو اعلام شد
افزایش قیمت بلیت هواپیما تایید شد/ افزایش ۲۴ درصدی قیمت بلیت
سرعت سامانه املاک و اسکان افزایش یافت
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
۴۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب شد
برچیده شدن فاکتور‌های صوری از طریق اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی
وزیر نیرو: انتقال آب از سد طالقان، تأمین آب ۳ میلیون نفر را تضمین می‌کند
اسقاط ۱۲۸ هزار خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال تاکنون
۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی بخش خصوصی در گمرکات کشور است
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها تا رکوردشکنی شاخص کل بورس
اجرای شهر هوشمند کلید می خورد
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی همراه شد
استانداردسازی هزینه نیست/ ارتقای کیفیت خودرو، تقاضای خرید را افزایش می‌دهد
ثبت سفارش نهاده‌های دامی افزایش یافت
۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از فردا در استان تهران توزیع می‌شود
دو حراج سکه در آبان ماه توسط مرکز مبادله برگزار می‌شود
بدهکاران ارزی در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات ارزی قرار دارند
توقف ۱۰ ماهه تخصیص ارز، واردات برنج را متوقف کرده است
اختصاص ۳۸ درصد گاز کشور به نیروگاه‌ها
نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت+ لیست نرخنامه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود
جراحی اقتصادی برای بانک‌های ناتراز باید ادامه یابد
ترمیم بودجه ارزی کالا‌های اساسی و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی راه حلی برای تنظیم بازار نهاده دامی