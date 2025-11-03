سعید صباحی مدیرعامل مجموعه کاراماشین درباره اهداف این مجموعه در ورزش قهرمانی توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید صباحی، مدیرعامل مجموعه کارا ماشین درباره حضور در ورزش کشورمان اظهار کرد:  فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی ما از سال ۱۴۰۲ شروع شد و در همین راستا، در زمینه باشگاه‌داری حرفه‌ای اقدام به تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی کارا ماشین کرده‌ایم.

او افزود:  ما در سال ۱۴۰۲ در لیگ دوومیدانی تیمداری کردیم که  عنوان نایب قهرمانی را به دست آوردیم و در سال ۱۴۰۳ نیز  قهرمانی این رشته ورزشی را کسب کردیم. در باشگاه کارا ماشین، هم در تیم بانوان و هم در تیم آقایان و در ۲  رده سنی جوانان و بزرگسالان توانستیم مقام‌های قهرمانی متعددی را به دست آوریم و رکوردشکنی‌های زیادی رقم بزنیم.

صباحی ادامه داد: امسال نیز در زمینه تیم‌داری در لیگ برتر ورزش هاکی، توانستیم در بخش آقایان عنوان قهرمانی و در بخش بانوان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کنیم و موفق به اخذ سهمیه بازی‌های آسیایی شدیم که ان‌شاءالله اواخر آبان‌ماه در شهر تبریز آغاز خواهد شد. امیدوارم تیم کارا ماشین در آن رقابت‌ها نیز بدرخشد.

او درباره هدف مجموعه  کارا ماشین از حمایت جوانان و ورزشکاران اظهار کرد: هدف ما از حمایت ورزشکاران و ورود به عرصه اسپانسرینگ ورزشی این است که سیاست و خط مشی مجموعه ما همیشه بر پایه اول بودن استوار بوده است. ما همواره تلاش می‌کنیم که در هر زمینه‌ای در جایگاه نخست قرار بگیریم و باید رفتار حرفه‌ای را هم در صنعت و هم در ورزش برای برند کارا ماشین رقم بزنیم.

مدیر عامل مجموعه لیفتراک سازی کارا ماشین تصریح کرد: ما می‌خواهیم الگویی برای سایر شرکت‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی باشیم تا بتوانند نتایج مثبت فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی را ببینند و در این عرصه حضور پیدا کرده  و با رویکردی حرفه‌ای، از ورزش حرفه‌ای نیز حمایت کنند.

سعید صباحی افزود: هنگامی که ورزشکاران مشاهده می‌کنند صنعتگران و بخش خصوصی به شکل حرفه‌ای وارد عرصه حمایت از ورزش می‌شوند، انگیزه و اعتماد به نفس آنان برای حضور در ورزش حرفه‌ای افزایش می‌یابد و این مسئله باعث می‌شود حال دل مردم و حال دل صنعت در کنار یکدیگر خوب باشد.

او در پایان صحبت‌های خود گفت: حمایت‌ها صددرصد ادامه دار خواهد بود، زیرا برای آن‌که بتوانیم حرفه‌ای رفتار کنیم و گام‌های مؤثری برداریم، اقدام به تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی کارا داشتیم و خدا را شکر تا امروز نیز توانسته‌ایم در ورزش قهرمانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. هرچه تعداد قهرمانی‌ها بیشتر شود، انگیزه مجموعه کارا ماشین نیز برای انجام کار‌ها به‌صورت حرفه‌ای‌تر افزایش می‌یابد.

