سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، تاکید کرد: تسخیر لانه جاسوسی، تبلور یک انتخاب راهبردی میان دو مسیر مقاومت، عزت و استقلال در برابر مسیر سازش، سلطه پذیری و تسلیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو، این روز را نماد ماندگار مقاومت ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سه رخداد تاریخی فراموش ناشدنی در سیزدهم آبان، یعنی تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، وقایعی معنادار در تاریخ این سرزمین است که نماد روشنی از ماهیت جنایت‌کارانه آمریکا در قبال ملت محسوب می‌شود و نشان می‌دهد ملت مؤمن و انقلابی ایران هیچ‌گاه تسلیم سلطه و فریب استکبار جهانی نخواهد شد. روایت اسناد لانه جاسوسی از نمایندگی سیاسی آمریکا در تهران نشان داد، سفارت آمریکا در ایران، بیش از آنکه یک سفارتخانه با ماموریت دیپلماتیک باشد، ایستگاه سازمان سی آی‌ای با ماموریت اطلاعاتی و عملیاتی است، تسخیر لانه جاسوسی، تبلور یک انتخاب راهبردی میان دو مسیر مقاومت، عزت و استقلال در برابر مسیر سازش، سلطه پذیری و تسلیم است. اسناد لانه جاسوسی آمریکا نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا، نه ابزار تعامل، بلکه پوششی برای نفوذ، فریب، براندازی و کسب اطلاعات برای ضربه زدن در زمان مناسب است. 

این بیانیه می‌افزاید: همچنان اقدامات امروز دولت آمریکا پس از ۴۶ سال خصومت و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد، الگوی مداخله، فشار، فریب و تهدید همچنان یک الگویی پایدار علیه یک ملت و نظام سیاسی مستقل جمهوری اسلامی ایران است، این الگوی مخاصمه به نسل جوان کمک می‌کند تا بداند، دشمنی با آمریکا یک سوء تفاهم سیاسی نیست، بلکه ریشه در تضاد منافع ساختاری دارد و راهبردی مستمر و نهادینه شده در سیاست حاکمان کاخ سفید از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سپس در ۴۷ سال اخیر است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه، از اقشار و آحاد مختلف ملت شریف ایران، به‌ویژه جوانان مؤمن و انقلابی دعوت می‌کند، یکبار دیگر اتحاد مقدس و گام‌های استوار خود را در مقابل استکبار جهانی، همچون دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه در منظر جهانیان به نمایش گذارند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
با سلام واقعا همینطوره ای کاش همه مردم بخصوص سران کشورهای عربی و عربزدهای بدبخت هم آمریکای جنایتکار وفریبکار را می‌شناختند و دیدگاهشان مثل امام رحمت الله علیه بود که خیلی خوب آمریکا را شناخت و فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است
مرگ و لعنت بر آمریکا و اسرائیل
مرگ و ننگ بر غربزدهای احمق
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
بسیار عالی حجت بر جریان تسلیم تمام است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
چیزی که عیان هست چه حاجت به بیان است الان مگر دخالت‌های آمریکا در فلسطین و سوریه ولبنان وعراق در ونزئلا وکلمبیا واوکراین نمی بینید مگر درداخل این کشورها دخالت نمی کند مگر حمله به ایران را ندید چه مدرکی از اینها بالاتر
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کاک احمد
۱۸:۵۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
همیشه وهمه جا مرگ بر آمریکا
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
کاش همین حساسیت را در مورد روسیه هم داشتید
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
دقیقا
Germany
ناشناس
۱۶:۳۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
منتشر کنید این اسناد رو خوب اگه وجود داره
۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کاک احمد
۱۹:۰۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
تو اگه دنبال دیدن این اسناد بودی تا حالت دیده بودی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
آیا کوری ندیدی اسناد را البته امثال شما شیطان چشم و گوششان را گرفته‌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ای کاش اموزش و پرورش منحل بشه!
این درسا خیلی چرت و پرت اند
یک جایگزین بهتر می‌خوایم
۶
۱۰
پاسخ دادن
