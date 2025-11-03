رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه گفت: این طرح حتی اگر قرار باشد در شروع کار صرفا برای ۳ دهک پایین جامعه اجرا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز -دوشنبه، ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴- با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیات رئیسه مجلس و معاونان قوه مقننه در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه هدررفت‌هایی که در مسیر درآمدزایی برای کشور داریم، ما را با اشکالاتی مواجه کرده است، گفت: ما تمام تلاش خود را داریم تا اولویت‌هایی که قانون برنامه هفتم برای کشور مشخص کرده را دنبال کنیم.

طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان‌ماه اجرا شود 

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما به دنبال ارائه یارانه‌های پرداختی به انتهای زنجیره یعنی مصرف کنندگان هستیم، گفت: بر این اساس به دنبال اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هستیم که آن را از مجلس یازدهم پیگیری کرده‌ایم و معتقدیم برای اینکه انتهای زنجیره از یارانه بهره‌مند شود باید در قالب کالا آن را دریافت کند. 

رئیس قوه مقننه، اظهار کرد: ما برای اصلاح روند پای کار ایستاده‌ایم و حتما باید این طرح در آبان ماه اجرا شود حتی اگر در مرحله اول صرفا به ۳ دهک پایین جامعه داده شود و سپس با فاصله زمانی کوتاه برای همه ۷ دهک اجرایی شود همچنین منابع اعتباری مورد نیاز آن نیز باید مشخص و تأمین شود. 

۶ مسأله مهم و اصلی بر اساس گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم احصاء خواهد شد

وی در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای این قانون طی سال نخست، گفت: قرار است در جریان برنامه هفتم، رویکرد نظارتی پیشینی را در پیش گیریم و مانند سایر قوانین برنامه، این نظارت را به سال پایانی موکول نمی‌کنیم چرا که قرار است دولت لوایح بودجه سنواتی را بر اساس قانون برنامه هفتم ارائه کند. 

قالیباف با تاکید بر ضرورت مسأله‌محوری برای حل مشکلات کشور عنوان کرد: در جمع بندی نهایی گزارشی که قرار است از اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول به صحن ارائه شود لازم است ۶ مسأله مهم و اساسی تبیین شده باشد تا همان‌ها تا سال پایانی اجرای برنامه دنبال شود. 

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح حوزه انرژی به عنوان اساس و پایه اصلاح سایر حوزه‌های اقتصادی، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم ما معیشت است که شامل مسکن، سلامت و کالا‌های اساسی می‌شود. ما بر اساس قانون برنامه باید خانواده محور حرکت کنیم و به فکر قدرت خرید آنها و تاثیر GDP در خانوار باشیم.

بر اساس این گزارش، روسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیات رئیسه مجلس و معاون نظارت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات خود در راستای بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در جریان اجرای قانون برنامه هفتم پرداختند و ضمن بیان چالش‌های موجود در آن، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند آن در سال‌های آتی مطرح کردند. در این گزارش‌ها تاکید شد که قانون برنامه هفتم باید پایه و اساس تدوین لوایح بودجه‌های سنواتی باشد از این رو نحوه اجرا و نظارت بر اجرای احکام برنامه بسیار حائز اهمیت است.

منبع: خانه ملت

برچسب ها: رئیس مجلس شورای اسلامی ، کالابرگ الکترونیک
خبرهای مرتبط
قالیباف: توافق با تلگرام کذب است/ پلتفرم‌های خارجی باید مقررات ایران را بپذیرند
بررسی ایرادات شورای نگهبان به حذف چهار صفر از پول ملی در دستورکار مجلس
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
به خاک سیاه نشاندین مردم رو. چه بلایی سر مردم آوردین که حتی تو بدترین کابوسهامون هم اینجور روزایی ندیده بودیم. زندگی رو برامون تبدیل به کابوس کردین فقط وقتی خاب هستیم داریم نفس راحت میکشیم بیدار که میشیم باز دوباره کابوسهایمان شروع میشه. آره وضعیت ما اکثر مردم اینجوریه اگه درک داشته باشین و درک کنین مردم رو.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
کم شعار بده عمل کن اونقدر منت نگدار سر مردم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۹:۱۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ظاهرن امیدمردم فقیرشماهستیدزنده باشید
خداشماراحفظ کند
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
کار از سه دهک گذشته
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خداناظر
۱۷:۲۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
با این شرایطی که حاکمان بر جامعه حاکم کرده اند این کالا برگها هیچ دردی از مردم مستضعف ایران این جامعه اکثریت دوا نمی کند .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
احسنت
ایران شده مرکز آزمایش های شیر یا خطی
اگر گرفت که گرفت
اگر هم نگرفت، حتما اجازه نمی دهند
دولت و مجلس بی عمل
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
هنرتان همین هست که مردم با سبدکالا وکالابرگ زندگی کنند
۰
۲
پاسخ دادن
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
آخرین اخبار
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
معاون اول رئیس جمهور: مساله آب را با مشارکت مردم ساماندهی می‌کنیم
هر دانشگاه یک دولت سایه است/ نباید همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده شود
ستاد کل نیرو‌های مسلح: دشمن امکان تعدی مجدد را از دست داده است
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
پزشکیان: پروژه‌های آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیش‌بینی آینده تکمیل شوند
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف ذاتی است/ سفارت آمریکا اتاق توطئه علیه انقلاب بود
مهاجرانی: نه کارمندی اخراج و تعدیل می‌شود نه حقوق کسی کاهش می‌یابد
دیدار رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با عراقچی
مراسم ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر برگزار می‌شود
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
بقائی: تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد اما به معنای آغاز فرآیند مذاکرات نیست
عارف: دولت حساسیت‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های دامی را دارد
عراقچی: غنی‌سازی صفر امکان ندارد/ دلیلی ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم
بانک مرکزی به تکلیف دو میلیارد یورویی در حوزه خودرو عمل نکرده است
تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ دشمنان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ملت ایران با استواری در برابر استکبار جهانی ایستاده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۲ آبان