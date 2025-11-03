آمادگی هلال احمر برای اعزام نیرو و کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر آمده است:
«جناب آقای شیخ الحدیث شهابالدین دلاور
رئیس جمعیت هلالاحمر افغانستان
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر افغانی ابلاغ میکند.
با اندوه فراوان، از وقوع زلزلة مهیبی به بزرگی ۶.۳ ریشتر در شمال افغانستان و در نزدیکی ولایات بلخ و سمنگان مطلع شدیم که ضمن آسیب به زیرساختها، متأسفانه به جان باختن شماری از مردم آن کشور و همچنین مصدومیت صدها نفر دیگر انجامیده است. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت هلالاحمر افغانی در غم از دست دادن جان باارزش قربانیان، مراتب تسلیت خود را به خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این فاجعه غمانگیز اعلام میدارد.
در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستادهایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیمهای امدادی و درمانی اعلام میکنیم. با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت هلالاحمر افغانی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.
دکتر پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران»
