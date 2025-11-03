آمادگی هلال احمر برای اعزام نیرو و کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله

رئیس جمعیت هلال احمر ایران در پیامی‌به همتای افغانستانی خود، ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان و خانواده قربانیان زلزله ۶.۳ ریشتری شب گذشته، برای اعزام نیرو‌های عملیاتی امدادی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به حادثه دیدگان اعلام آمادگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر آمده است:

«جناب آقای شیخ الحدیث شهاب‌الدین دلاور

رئیس جمعیت هلال‌احمر افغانستان

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر افغانی ابلاغ می‌کند.

با اندوه فراوان، از وقوع زلزلة مهیبی به بزرگی ۶.۳ ریشتر در شمال افغانستان و در نزدیکی ولایات بلخ و سمنگان مطلع شدیم که ضمن آسیب به زیرساخت‌ها، متأسفانه به جان باختن شماری از مردم آن کشور و همچنین مصدومیت صد‌ها نفر دیگر انجامیده است. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت هلال‌احمر افغانی در غم از دست دادن جان باارزش قربانیان، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز اعلام می‌دارد.

در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستاده‌ایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیم‌های امدادی و درمانی اعلام می‌کنیم. با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت هلال‌احمر افغانی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

دکتر پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران»

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: زلزله زدگان ، افغانستان ، رئیس جمعیت هلال احمر
خبرهای مرتبط
احصا و ارسال ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر در غزه، لبنان و ایران به سازمان ملل و صلیب سرخ
اعلام آمادگی هلال احمر ایران برای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان کشور جامائیکا
با حکم رئیس جمهور؛
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
افغان ها در ایران کم منابع ایرانیان را حیف و میل می کند که باقیمانده امکانات را ببرید افغانستان کلا هدر بدهید
روز قیامت باید پاسخگوی حق الناس ایرانیان باشید
۰
۱
پاسخ دادن
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
آخرین اخبار
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس مجرمانه است
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است
پیگیری احراز شهادت ۱۵۴ شهید و جان‌باخته محیط‌بان
آمادگی هلال احمر برای اعزام نیرو و کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله
دادرسی ۸۵ درصد از زندانیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود
پرونده دو مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسته شد
طرح محله محوری، کلان پروژه دولت در حوزه اجتماعی است
ماجرای تیراندازی در میدان محمدیه چه بود؟
حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین اجرا شد
همایش بازآفرینی امید برگزار شد
تهران میزبان دادگاه نمادین سران صهیونیست در ۱۳ آبان
حمایت از دانش‌آموزان محروم تا بازگشت کامل به تحصیل ادامه دارد
تخلف شهرداری تهران/ صدور پروانه ساخت محرمانه در حریم پایتخت
رادان: روز دانش آموز، روز نماد بیداری نسل‌ها است
جمع‌آوری ۷۳۲ میلیارد تومان صدقه در نیمه نخست امسال
افزایش آلودگی هوای تهران تا پایان هفته
شناسایی ۳ انبار کالا‌های قاچاق در غرب استان تهران
کشف بیش از ۹۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر قبل از ترانزیت از مرز‌های هوایی
رانت چند شرکت بسته‌بندی؛ ارز دولتی و گوشت تنظیم بازار را از سفره مردم دور کرد
هشدار پلیس آگاهی درباره سرقت‌های قاپ‌زنی و زورگیری
دانش‌آموزان، حافظان آرمان‌های بلند خود در برابر آسیب‌های اجتماعی و تهدید مواد مخدر هستند
تحویل ۷۷۰۰ واحد مسکونی به خانوار‌های دارای دو معلول
بانک مرکزی در موارد مشابه بانک آینده نگذارد کار به مراحل سخت و پرهزینه بکشد
هر رویه غلطی در حریم رخ دهد، مسئولیتش با استاندار است
۱۳ آبان؛ نماد افشای جاسوسی، مقاومت و عدالت در برابر استکبار جهانی
۶۰ درصد از اتوبوس‌های خطوط تندرو برقی می‌شوند/ ورود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان شهری