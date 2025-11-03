باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کنونی، نوسانات نرخ ارز تأثیرات زیادی بر قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله صنعت هواپیمایی دارد.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز مبادله‌ای که از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان رسیده است، گفت: این افزایش تقریباً ۵۰ درصدی است، بنابراین همین امر باعث شده است که هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی تحت تأثیر قرار گیرد و به تبع آن، قیمت بلیت‌ها نیز تغییر می‌کند.

او یادآور شد: ۶۰ درصد از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی ارزی است؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای، به‌طور قطع هزینه شرکت‌ها از لحاظ ریالی افزایش می‌یابد. این افزایش ۵۰ درصدی موجب شده میانگین نرخ بلیت در مسیرهای داخلی حدود ۲۴ درصد افزایش یابد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه مصوبه شورای عالی هواپیمایی را داریم که بر اساس آن، نرخ صندلی پروازی ۴۸ دلار مورد تأیید قرار گرفته است. به عنوان مثال، پرواز تهران - مشهد که حدود یک ساعت و ۲۰ دقیقه طول می‌کشد، با نرخ فعلی ارز ۱۰۵ هزار تومانی معادل حدود ۶۰ دلار محاسبه می‌شود که رقمی در حدود ۶ میلیون تومان خواهد بود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از هزینه‌های پرواز مربوط به مالیات و عوارضی است که به دستگاه‌های دولتی تعلق دارد و این دستگاه‌ها نیز نرخ‌های خود را متناسب با نرخ تسعیر ارز افزایش داده‌اند؛ از این رو شرکت‌های هواپیمایی نیز ناگزیر از اعمال این تغییرات هستند. اگر ارز به نرخ قبلی بازگردد، قیمت بلیت نیز کاهش می‌یابد.

اسعدی سامانی تأکید کرد: اگر دولت، بانک مرکزی یا وزارت صمت تصمیم بگیرند که ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی را مجدداً با نرخ قبلی تخصیص دهند، هیچ تغییری در نرخ بلیت هواپیما اتفاق نخواهد افتاد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: در شرایط کنونی، افزایش نرخ ارز بر تمام کالاها تأثیر گذاشته است و آنچه در قیمت بلیت هواپیما مشاهده می‌شود، صرفاً نتیجه همین افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین چنانچه نرخ ارز کاهش یابد، قیمت بلیت نیز به‌طور طبیعی به سطح قبلی بازخواهد گشت.