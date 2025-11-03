معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس از صدور کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت سرخپوشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در حاشیه قرعمه کشی جام حذفی در مورد قرعه پرسپولیس که به تراکتور خورد، گفت: امیدواریم تراکتور را شکست دهیم و به مرحله بعدی صعود کنیم

او درباره تغییرات در کادر سرپرستی پرسپولیس و مخالفت وی و اختلافش با پیروانی گفت:من در جایگاهی نیستم که کسی را عزل و نصب کنم

انصاری درباره اینکه گفته می شود او صحبتی با محسن خلیلی داشته است، گفت: من اصلا در جایگاهی نیستم این کار را انجام دهم.

معاون ورزشی پرسپولیس در مورد اینکه آیا باشگاه با هاشمیان برای فسخ به توافق رسیده یا خیر عنوان کرد: صحبت هایی با هیئت مدیره کرده اند و توافق کرده اند.

او در پاسخ به این سوال که آیا کارت اوسمار صادر شده یا خیر ، گفت: بله صادر شده است.

 

انصاری درباره اینکه آیا دستیار جدید ایرانی به کادر پرسپولیس اضافه می شود هم تاکید کرد: اجازه بدهید بررسی شود.

