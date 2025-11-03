باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پیگیریهای صورتگرفته حاکی از آن است که ایران خودرو نتایج قرعهکشی محصولات خود را ویژه متقاضیان عادی در دوره فروش آبان ماه ۱۴۰۴ را امروز به متقاضیان پیامک کرده و فردا در سایت ایران خودرو بارگزاری خواهد کرد.
همچنین پیگیریها حاکی از آن است که نتایج طرح مادران در این دوره روز گذشته اعلام شد.
در این دوره فروش محصولات ایران خودرو که به صورت قرعهکشی بود، ۱۱ محصول این شرکت برای متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه شد.
در این دوره قرعهکشی محصولات ایران خودرو، ۴,۶۵۶,۱۹۷ متقاضی درخواست خرید خود را نهایی کرده بودند. ۴,۱۵۷,۳۷۷ درخواستدهنده از شرکتکنندگان در این طرح فروش، متقاضیانی عادی بودند و بیش از ۴۰۰ هزار درخواستکننده دیگر متقاضیان جوانی جمعیت و ۶۹ هزار نفر متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده بودند.
این دوره از قرعهکشی محصولات ایران خودرو با کاهش تقاضای خرید بیش از ۱.۵ میلیون نفری نسبت به دوره هشتم که در مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، مواجه بود.
متقاضیان میتوانند جهت مشاهده نتایج به پروفایل خود در سایت فروش ایران خودرو به آدرس ikcosales.ir مراجعه کنند.
در طرح متقاضیان عادی، میزان خودروهایی که برای عرضه در نظر گرفته شده بود ۱۹,۵۶۰ دستگاه بوده که در سه طرح فروش فوری، فوقالعاده و پیشفروش عرضه میشدند. طرح عادی ایران خودرو به دلیل نبود محدودیتهای خاص همانند دو طرح فروش دیگر، بیشترین متقاضی را به خود جذب کرد که تعداد آنها ۴,۱۵۷,۳۷۷ نفر بوده است.
گفتنی استدر این مرحله، محصولات ریرا، پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا پلاس و دنا پلاس عرضه شدهاند. نتایج این اولویتبندی پس از تایید نهادهای نظارتی و طی مراحل اداری، از طریق سایت رسمی فروش ایرانخودرو به نمايش گذاشته می شود.