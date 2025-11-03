طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته از ایران خودرو، نتایج قرعه‌کشی نهمین دوره به برندگان پیامک شده و فردا در سایت بارگذاری می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پیگیری‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که ایران خودرو نتایج قرعه‌کشی محصولات خود را ویژه متقاضیان عادی در دوره فروش آبان ماه ۱۴۰۴ را امروز به متقاضیان پیامک کرده و فردا در سایت ایران خودرو بارگزاری خواهد کرد.

همچنین پیگیری‌ها حاکی از آن است که نتایج طرح مادران در این دوره روز گذشته اعلام شد.

در این دوره فروش محصولات ایران خودرو که به صورت قرعه‌کشی بود، ۱۱ محصول این شرکت برای متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه شد.

در این دوره قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو، ۴,۶۵۶,۱۹۷ متقاضی درخواست خرید خود را نهایی کرده بودند. ۴,۱۵۷,۳۷۷ درخواست‌دهنده از شرکت‌کنندگان در این طرح فروش، متقاضیانی عادی بودند و بیش از ۴۰۰ هزار درخواست‌کننده دیگر متقاضیان جوانی جمعیت و ۶۹ هزار نفر متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده بودند.

این دوره از قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو با کاهش تقاضای خرید بیش از ۱.۵ میلیون نفری نسبت به دوره هشتم که در مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، مواجه بود.

متقاضیان می‌توانند جهت مشاهده نتایج به پروفایل خود در سایت فروش ایران خودرو به آدرس ikcosales.ir مراجعه کنند.

در طرح متقاضیان عادی، میزان خودروهایی که برای عرضه در نظر گرفته شده بود ۱۹,۵۶۰ دستگاه بوده که در سه طرح فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش عرضه می‌شدند. طرح عادی ایران خودرو به دلیل نبود محدودیت‌های خاص همانند دو طرح فروش دیگر، بیشترین متقاضی را به خود جذب کرد که تعداد آنها ۴,۱۵۷,۳۷۷ نفر بوده است.

گفتنی استدر این مرحله، محصولات ری‌را، پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا پلاس و دنا پلاس عرضه شده‌اند. نتایج این اولویت‌بندی پس از تایید نهادهای نظارتی و طی مراحل اداری، از طریق سایت رسمی فروش ایران‌خودرو به نمايش گذاشته می شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اگر واقعاً نیاز دارید خودروی مدل پایین تر تهیه کنید ،خودروی صفر نخرید
نمایندگی ها در تسخیر کارت های ملی اقوام جهت سود است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
نتایج قرعه کشی ماشین
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
از اون اول که قرعه کشیهای مسخره شروع شد نه تنها برنده نشدم بلکه کاشف بعمل اومده سر همین وبت نام باقرض و منت این و اون رو کشیدن برای گرفتن پول بهره ای متاسفانه، یارانهی ا منم قطع کردن ، رسمن دیوانه خانس
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مردم چی فرض کردید وارد سایت نمی شوییم
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
وقتی اینهمه تقاضا در بازار هست جرا نباید شرکت ها افزایش تولید داشته باشند؟
چون این بالا رفتن قیمت به نفع خودشون هست و این طوری بازار رو تشنه نگه میدارن؟
و اگر واقعا ظرفیت تولید ندارند چرا واردات موثری انجام نمیشه تا تقاضای بازار رو پوشش بده؟
اینجاست که بیشتر از محدودیت های فنی بنظر میرسه رانت و تبانی و مافیای خودرو دست دارن
۱
۱۲
پاسخ دادن
