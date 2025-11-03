یک نوزاد پسر ۲۰ روزه با مشکل حاد قلبی جهت درمان تکمیلی با جت اورژانس هوایی به بیمارستان قلب شهید رجایی تهران اعزام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اظهار کرد: صبح امروز دوشنبه ۱۲ آبان، یک نوزاد پسر ۲۰ روزه با مشکل حاد قلبی توسط جت اختصاصی اورژانس و بهمنظور دریافت خدمات درمانی فوقتخصصی، از اهواز به بیمارستان قلب شهید رجایی تهران اعزام شد.
دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: این نوزاد که در بیمارستان امام خمینی اهواز بستری بوده است با هماهنگی دقیق میان واحدهای تخصصی اورژانس کشور و بیمارستانهای مبدأ و مقصد اعزام گردید. نوزاد توسط تیم مجرب واحد بین بیمارستانی از بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی اهواز به فرودگاه منتقل و سپس با بهرهگیری از ظرفیت جت اختصاصی اورژانس هوایی کشور، به تهران منتقل شد و بیمار بهطور مستقیم به بیمارستان قلب شهید رجایی تحویل داده شد تا روند درمان تخصصی برای این بیمار ادامه یابد.
وی ادامه داد: نوزاد مذکور به دلیل شرایط خاص بیماری قلبی، نیازمند مداخله درمانی در سطح فوقتخصصی بود که با توجه به امکانات پیشرفته و تیمهای درمانی مجرب در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، این مرکز به عنوان مقصد درمانی انتخاب گردید.
دکتر احمدی بلوطکی ادامه داد: فرآیند اعزام، با نظارت و پشتیبانی مستمر مرکز هدایت عملیات پزشکی (MCMC)، مرکز مدیریت بحران و عملیات اورژانس (EOC)، واحد اورژانس هوایی و واحد بین بیمارستانی انجام شد. این هماهنگی چندجانبه، نمونهای بارز از تعامل مؤثر و همافزایی میان بخشهای مختلف اورژانس کشور در راستای ارتقاء سطح خدمات درمانی و تسریع در ارائه مراقبتهای تخصصی به بیماران نیازمند است.
منبع صدا و سیما