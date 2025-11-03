دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الشرطه عراق در چارچوب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا برگزار شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف تیم فوتبال الشرطه عراق رفت.  

شاگردان اسکوچیچ  که در سه بازی گذشته موفق به کسب ۵ امتیاز شدند، به  دنبال کسب پیروزی خانگی هستند تا مسیر صعود خود به مرحله حذفی این رقابت‌ها را هموار کنند.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور 

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سدلار، مهدی شیری، دانیال اسماعیلی فر، مهدی ترابی، امیرحسین حسین زاده، هالیلوویچ، صادق محرمی، اشتراکالی و مهدی هاشم‌نژاد

ترکیب تیم فوتبال الشرطه عراق 

احمد بصیل، روان امین، مهدی عشابی، مصطفی سعدون، احمد یحیی الحجاج، دومنیک مندی، حسین السعیدی، عبدالرزاق قاسم، احمد فرهان، لیونل عتبا و محمود المواس

دقایق حساس بازی 

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴: ضربه بازیکن خارجی تراکتور با اختلاف به بیرون از دروازه الشرطه رفت.

دقیقه ۹: ارسال ضربه کرنر بازیکن الشرطه را مدافعان تراکتور از محوطه جریمه دور کردند.

دقیقه ۱۴: ضربه اشترکالی با اختلاف کم به بالای دروازه الشرطه عراق رفت.

دقیقه ۱۶: ضربه کرنر بازیکن الشرطه را بیرانوند با مشت از محوطه جریمه تراکتور دور کرد.

دقیقه ۱۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن الشرطه را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۲۱: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن الشرطه را حسین زاده با تکل بلند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۲: ارسال ضربه کرنر بازیکن الشرطه را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۶: مهدی ترابی گل اول تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۹: مهدی هاشم نژاد گل دوم تراکتور را به ثمر رساند، اما کمک داور این گل را آفساید اعلام کرد.

دقیقه ۳۴:شوت بازیکن الشرطه را به راحتی بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۵: ضربه بازیکن الشرطه به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۳۸: ضربه بازیکن الشرطه را بیرانوند با واکنش عالی دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۳۹: ضربه بازیکن الشرطه را بیرانوند در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تراکتور به پایان رسید.

دقیقه ۵۴: محمود المواس پشت محوطه جریمه صاحب ضربه ایستگاهی شد و شوت خود را به سمت دروازه زد، اما بیرانوند به خوبی توانست این شوت به زاویه مخالف را سیو کند.

دقیقه ۶۲: شوت از راه دور بازیکن الشرطه با برخورد به شجاع خلیل زاده به کرنر رفت.

دقیقه ۶۴:ضربه سر بازیکن الشرطه را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۰: ضربه بازیکن الشرطه را بیرانوند به خوبی در اختیار گرفت و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۷۴: بازیکن الشرطه قبل از رسیدن توپ به بازیکن خارجی تراکتور توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۹؛ شوت از راه دور بازیکن الشرطه با اختلاف کم به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۹۰: ضربه بازیکن الشرطه را بیرانوند با واکنش عالی دفع کرد.

داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۵: ارسال ضربه کرنر بازیکن الشرطه را مدافع تراکتور دفع کرد.

 در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم تراکتور به پایان رسید.

