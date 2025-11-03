رئیس قوه قضائیه، دستور پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی» استاد و محقق ایرانی بازداشت‌شده در ترکیه را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه به ادامه بازداشت یک متخصص و محقق ایرانی به نام «احمدرضا بیضایی» در کشور ترکیه اشاره کرد و ضمن تصریح بر اینکه این استاد دانشگاه ایرانی، برادرِ شهید مدافع حرم «محمودرضا بیضایی» است و از بهمن ماه سال گذشته در استانبول بازداشت شده است و هنوز هم آزاد نشده است، خطاب به معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه دستور داد تا پیگیری‌های لازم را در این رابطه به عمل آورد.

رئیس قوه قضائیه در همین رابطه به موضوع دستگیری برخی اشخاص و ایرانیان ظلم‌ستیز، به بهانه‌های مختلف از جمله حمایت از فلسطین در کشور‌هایی نظیر فرانسه اشاره کرد.

