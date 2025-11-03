دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو گفت: مصرف ناصحیح آنتی‌بیوتیک‌ها عامل اصلی گسترش مقاومت‌های میکروبی است و مقابله با این پدیده باید در صدر برنامه‌های ملی سلامت قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نازیلا یوسفی ضمن اشاره به برگزاری آخرین نشست کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو که بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت دارد، گفت: در این نشست پس از مرور اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته و بررسی چالش‌های موجود، مقاومت آنتی‌بیوتیکی به عنوان اولویت نخست و فوریت سلامت ملی مورد تأکید همه اعضا قرار گرفت.

وی افزود: تجویز و مصرف منطقی دارو به معنای انتخاب داروی مناسب، با دوز صحیح، در مدت زمان بهینه و با کمترین هزینه برای بیمار و جامعه است. رعایت این اصل، به‌ویژه در مورد آنتی‌بیوتیک‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه مصرف نابجا و بی‌رویه این دارو‌ها عامل اصلی بروز و گسترش مقاومت‌های میکروبی است که امروزه یکی از جدی‌ترین تهدیدات سلامت عمومی در جهان به شمار می‌رود.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو تأکید کرد: گسترش مقاومت آنتی‌بیوتیکی موجب می‌شود دارو‌های رایج اثرگذاری خود را از دست بدهند و حتی عفونت‌های ساده نیز به شرایطی خطرناک و سخت‌درمان تبدیل شوند. این پدیده علاوه بر تهدید جان بیماران، هزینه‌های سنگینی را به نظام سلامت و اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای کمیته بر تدوین و اجرای راهبرد‌های ملی برای مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی، همکاری بین‌بخشی و توجه به عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای دارو تأکید کردند.

به گفته وی، در این نشست که با حضور نمایندگان معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، تعدادی از معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه پزشکی و داروسازی برگزار شد، برخی تمهیدات اجرایی برای کنترل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در سطح کشور به تصویب رسید.

 

برچسب ها: آنتی بیوتیک ، سلامت ملی
