رئیس پلیس آگاهی استان قم از شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ای ۶۲ ساله کیف‌قاپ در هسته مرکزی شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ جعفر عباسعلی‌پور، رئیس پلیس آگاهی استان قم روز دوشنبه در گفت وگویی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت کیف در معابر خلوت اطراف حرم مطهر حضرت معصومه، بررسی‌های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز شد و مشخص گردید فردی حدود ۵۰ تا ۶۰ ساله با استفاده از موتورسیکلت طلق‌دار اقدام به سرقت کیف شهروندان می‌کرد.

وی افزود: با تلاش مأموران، متهم که اهل یکی از روستاهای اطراف قم بود شناسایی شد، اما طبق تحقیقات محلی، وی مدتی به روستا تردد نداشت و محل اقامت مشخصی از او در دست نبود. در ادامه، مأموران پلیس دو نشانی از محل سکونت احتمالی وی به‌دست آوردند و با اعزام هم‌زمان دو تیم از اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

رییس پلیس آگاهی قم اضافه کرد: در بازرسی از منزل متهم، سه دستگاه گوشی تلفن همراه، یک کیف دستی متعلق به شکات و موتورسیکلتی با پلاک جعلی کشف شد. متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرد که پس از سرقت، اموال باارزش را برداشته و کیف و مدارک را در معابر رها می‌کرده است. همچنین مشخص شد وی یک دستگاه گوشی گران‌قیمت را به مبلغ هشت میلیون تومان به یک فروشنده تلفن همراه فروخته که با هماهنگی مقام قضایی، مالخر نیز دستگیر و گوشی کشف شد.

عباسعلی‌پور گفت: این سارق دارای سوابق متعدد کیف‌قاپی بوده و در سال ۱۳۸۲ نیز به همین اتهام به زندان رفته بود، اما در سن ۶۲ سالگی مجدداً به‌صورت حرفه‌ای اقدام به سرقت‌های مشابه کرده است. در مجموع، در این پرونده چهار فقره کیف‌قاپی کشف و ۶ دستگاه تلفن همراه مسروقه به مال‌باختگان تحویل داده شد.

منبع:پلیس قم

