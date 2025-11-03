باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش روابط عمومی گمرکات استان فارس امروز دوشنبه مأموران مستقر در گمرک امانات پستی اقدام به بازرسی فیزیکی کرده و موفق شدند نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع (تریاک) را که بهصورت کاملاً حرفهای در داخل قابلمهی مسی تعبیه شده بود شناسایی و کشف کنند.
بستهی یادشده در ظاهر شامل اقلام خانگی نظیر قابلمه، قاشق و چنگال بود تا ماهیت اصلی محتویات آن پنهان بماند.
پس از کشف این محموله، مراتب ضمن تنظیم صورتجلسهی رسمی و مستندسازی دقیق، به اطلاع پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس رسانده شد. به موجب دستور مقام قضایی، بسته توقیف و پرونده جهت ادامه تحقیقات و شناسایی ابعاد موضوع در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت.
مسئولان گمرکات استان فارس ضمن قدردانی از هوشیاری مأموران گمرک شیراز در این عملیات، بر استمرار کنترل هوشمند، استفاده از تجهیزات پیشرفته ایکسری و آموزش نیروهای بازرسی در زمینهی کشف روشهای نوین قاچاق تأکید کردند.
در خاتمه یادآور شدند که گمرکات فارس به عنوان یکی از مبادی مهم نظارتی جنوب کشور، با همکاری نزدیک دستگاههای انتظامی و قضایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و حفظ امنیت اجتماعی را در زمرهی اهداف راهبردی خود قرار داده است.
منبع: گمرک فارس