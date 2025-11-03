باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیین بزرگداشت استاد شمسالدین رحمانی چهره ماندگار اندیشه مقاومت و مبارزه با صهیونیسم امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن ۸ مجموعه باغ کتاب تهران برگزار شد.
این مراسم با پخش ویدئویی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون مسئله فلسطین، مجاهدت و مقاومت آغاز شد.
سپس آیاتی از کلامالله مجید قرائت و سرود ملی کشورمان پخش شد.
علی رمضانی مدیر باغ کتاب تهران ضمن خوشامدگویی به فعالان عرصه ادبیات مقاومت و فلسطین بیان کرد: به باغ کتاب تهران خوش آمدید. در باغ کتاب میزبان این جلسه بزرگ هستیم و امروز دلبستگان و دلدادگان به حوزه فلسطین گرد هم جمع شدهاند.
وی ادامه داد: استاد رحمانی پیشگام در عرصه فلسطین شناسی و صهیونیست پژوهی هستند. ایشان با آثار متعددی که از دهه پنجاه نوشتند و پیش از انقلاب با کارهایی که انجام میدادند، آن زمان مورد بررسی رژیم قرار گرفتند و سپس موجب زندانی شدن ایشان در عصر منحوس پهلوی شد. همچنین ایشان آثار تاثیرگذاری در حوزه مقاومت و دیگر بحثها داشتند که عزیزان در این مکان به آنها اشاره کردهاند. این آثار در بیش از ۵۰ سال فعالیت ایشان در حوزه شناخت مسئله صهیونیسم و نمایان کردن ظلم به مردمان فلسطین روایت شده است.
سپس میثم نیلی مدیر مجمع ناشران انقلاب اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از حاضران و مجاهدان حوزه مقاومت خطاب به استان رحمانی بیان کرد: استاد رحمانی، امروز برادر کوچکتان یکی از مخاطبان این سالهای شماست. از کودکی با آثاری که شما در کانون تولید کردید، فکر ما و هم نسلهای ما را ساختید و به گردن ما حق دارید. از این بابت به نوبه خود از شما بابت قلم رسا و روشنگرتان برای خود و نسل بعدی تشکر میکنم.
وی ادامه داد: امیدوارم شبیه شما و امثال شما در این جامعه زیاد شوند. ما باید از این دشمن خبیث، عمیق بگوییم و حرف حساب بزنیم. طرف ما دشمن زیرکی است و حواس جمعی، برای نوشتن لازم است.
سپس علیرضا قزوه شاعر ابیاتی درباره شهیده فلسطینی هبه ابو ندا و شهادت وی خواند.
سپس علیرضا سلطانشاهی نویسنده بیان کرد: در آستانه روز جهانی مبارزه با استکبار هستیم و اگر نتیجه این جلسات این باشد که یهود و صهیونیست استکبار اصلی هستند فکر میکنم یک نتیجه خوب و امیدوار کننده ای باشد. قصد داشتم از دست اندرکاران این برنامه و مجمع ناشران تشکر کنم؛ زیرا در حوزه یهود و صهیونیسم کمتر اتفاق میوفتد از کسی تجلیل شود و فکر میکنم کار بسیار خوبی است که این امر ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم این آثار درباره صهیونیسم به خوبی منعکس شود، مسئله توزیع خوب آثار است. اگر رصد کنیم در سیستم توزیع و اطلاع رسانی جایگاهی در این اساس نداریم. خیلی از بزرگان و عزیزان در چنین مراسماتی مورد توجه واقع میشوند. همچنین بنده از خانواده استاد رحمانی هم تشکر میکنم، زیرا در چنین مسیری همراهشان بودند.
در ادامه این مراسم، با حضور شمسالدین رحمانی، وحید جلیلی قائم مقام صداوسیما، رئیس شهرداری تهران، چینی فروشان رئیس هیات مدیران نشر فرهنگ اسلامی و حیدری مدیر عامل خانه کتاب ایران از فرزند استاد امیر توکل کامبوزیا تجلیل و قدردانی شد.
سپس امیر حسین کامبوزیا بیان کرد: از سال ۱۳۴۸ آقای رحمانی را میشناسم زمانی کا سالهای آخر دبیرستان را میگذراندم و میدانم ایشان زحمات بسیاری بکشیدند. شناخت صهیونیسم شاید پیش از انقلاب مشخص نبود، در آن زمان هم یهود کشتار میکرد و بیشتر شناخت یهود را در کتابهای خارجیِ فرانسوی مطالعه میکردیم و معمولا کتب ترجمه شده عربی لبنان بود.
وی تاکید کرد: از کودکی به ما میگفتند که یهود قومی است که تاریخ دارد، اما جغرافیا ندارد. همین قوم در هر کشوری بوده، نهایتا به میزبان خود خیانت کرده است. لذا خطرات صهیونیسم را هیچکس متوجه نشد و خطری که امروز شما میبینید این است که تقریبا هیچ کشوری نیست که تحت تسلط صهیونیسم نباشد. لذا مبارزه و شناخت قوم یهود بسیار پیچیده است.
سپس صفا تاج مدیر انجمن قلم ایران ضمن تشکر از مجموعههایی که دست به دست هم دادند و مراسم را برگزار کردند، بیان کرد: امیدواریم این مراسم نقطه عطفی برای معرفی و انتشار بیشتر آثار استاد شمسالدین رحمانی باشد. درباره شخصیت والا، بزرگوار و فرهیختهای همچون شمسالدین رحمانی و فعالیت فرهنگی، پژوهی و علمی ایشان که سهل، ممتنع، سخت و مشکل است باید سخن گفت. ممتنع از این جهت که هر فردی از طریق چارچوب فکری، ذهنی و دیدگاهی خود وی را معرفی میکند. متاسفانه گاهی دیدیم با تعریفهایی در حق این شخصیت بزگوار و ارجمند ظلم شده است. فکر میکنم ایشان سال ۱۳۶۰ نخستین کتابشان را چاپ کردند. درباره این شخصیت صحبت کردن سخت است. برای مثال بسیاری از ما در مواجهه مختلف با ایشان نوک کوه یخی را میبينيم و تعریف میکنیم اما عمق وجود ایشان را مشاهده نمیکنیم. اگر کسی بخواهد تعریف جامع از ایشان داشته باشد باید بگویم، ایشان همچون غواص هنرمندی است که به عمق دریا میرود، میتواند ابعاد کوه یخی را بشناسد و تبین کند.
در ادامه این مراسم پرترهای از استاد شمسالدین رحمانی پیش روی مخاطبان به نمایش درآمد.
سپس از استاد شمس الدین رحمانی تجلیل و تقدیر شد.
در ادامه این مراسم هدایای نفیس مختلفی از جمله از سوی دفتر مقام معظم رهبری، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، مجموعه باغ کتاب تهران،قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا، انجمن علمی مطالعات جهان، جهاد اسلامی، فرهنگسرای رسانه، انجمن قلم ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان فرهنگی شهرداری، شهرداری تهران و حوزه هنری به استاد شمس الدین رحمانی تقدیم شد.
شمس الدین رحمانی پس از دریافت لوح تقدیر گفت: خود را شایسته این محبت ها نمیدانستم و نمیدانم. مکرر وقتی صحبت این کارها میشود، جز لطف خدا هیچ قابلیت و هیچ ارزشی اصلا در خود نمیبینم. امروز خدمت دوستان گفتم من کاری نکردم، اما موضوع مسئله یهود و دشمن مهم است. هرچه میشود باید بیشتر روی این موضوع کار کرد و از لطف خداوند در کنار این موضوع قرار گرفتم.
وی تاکید کرد: ما در جریان یک داستان عمیق، وسیع و جهانی هستیم. به تعبیر حضرت رهبری، پیچ تاریخی است. یعنی سیستم و روش قدیم تغییر میکند و روش جدیدی ایجاد میشود که انشاءالله با این حوادثی که رخ داد آنها نابود خواهند شد.
رحمانی عنوان کرد: ما مواجه با یک جنگ جهانی عمیق بین اسلام ناب محمدی و در مقابل با یک گروه مشخص به اسم یهود هستیم. البته نه یهودی که در تبلیغات بیان و حرفهای بسیار گفته میشود. همچنین حضرت امام هر زمان میخواستند در این باره صحبت کنند از پیروان حضرت موسی (ع) میگفتند و ما در قرآن هم در این باره خواندیم و این سخنان حرف بنده و امثال بمن هم نیست.
وی تاکید کرد: پس اولین دشمنیای که در صدر اسلام ایجاد شد یهود بود. سعی کردم این حرفها را با سند بگویم. حال اکنون میبینیم یهود از طریق استعمار فعالیت میکند و از طرفی فراماسونها آزادی تبلیغات میکنند، آن هم آزادی با فحشا. خواهش دارم اگر این موارد برایتان جالب است به دنبال تحقیق و مطالعه بروید.
رحمانی گفت: یهودیها یک گروه بسیار محدود هستند که چند صد هزار تا نمیشوند، کسانی که دقیقا به فکر منافع یهود هستند، آن هم با منافع مختلف. بیش از نیمی از سرمایهداران آمریکا یهودی هستند و این یهودیها تمام تشکیلات دولت، کنگره، سازمان سیا، ارتش و وسایل ارتباط جمعی را به طور کامل در اختیار دارند. این بساط غزه باعث شد این موضوع رو شود و انشاءالله اعتقاد ما این است که قطعا اسلام ناب پیروز خواهد شد و این یهودیها و تبارشان که خود فروخته هستند، نابود خواهند شد. البته این نابودی به سادگی نیست و تاوان دارد.
در ادامه کلیپ دیگری از سخنان رهبر حکیم معظم انقلاب اسلامی پیرامون ملت فلسطین، یهودیان و عزم جوانان فلسطینی نمایش داده شد.
ناصر ابو شریف نماینده جنبش جهانی فلسطین بیان کرد: واقعا کسانی که از ابتدا تلاش کردند و به این تلاش ادامه دادند، مستحق نتیجه هستند و امروز شاهد نتیجه تلاش این عزیزان هستیم. در فلسطین جنگ در ظاهر متوقف شده است، اما به صورتهای گوناگون جنگ ادامه دارد. همچنین در کرانه باختری و لبنان به صورت عمیقتر شاهد جنگ هستیم. جنوب سوریه دو برابر مساحت غزه به اشغال در آمده است. این دشمن بدترین دشمن مومنین و تمام انسانیت و اخلاق مداری است.
ابطحی دبیر کل کنفرانس بینالمللی حمایت از فلسطین در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید بدانیم وارد چه مرحله ای شدهایم و نوشتهها، فیلمها و کتابهایمان درون کشور خودمان است، اما باید به جهان این ادبیات را رساند. باید بفهمیم چه بگوییم که مطالبمان جهانی شود، اما کارهای ما برای داخل و بچههای خودمان است. جهان آماده برای تغییر زمین است. هیچ وقت بشریت تا به امروز برای تغییر لحظه شماری و هزینه نکرده است. باید جهانی صحبت کنیم و خیمه را گسترش دهیم، امروز ما فقط گفتمان جهان و یهود هستیم و باید این گفتمان را توسعه داد. معتقدم روزهای خوشی در راه است که باید استقامت داشت. همانطور رهبر آماده این امر است ما هم باید به نوبه خود با این دید به بشریت نگاه کنیم تا زمینه حکومت جهانی را فراهم کنیم.
سپس مبین اردستانی شاعر و نویسنده چند بیتی از قضایا و نسل کشیها در غزه و فلسطین قرائت کرد.