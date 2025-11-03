در نشست مشترک اقتصادی در شیمکنت، مقامات طالبان و قزاقستان بر گسترش مبادلات تجاری تاکید کردند و افغانستان آمادگی خود را برای واردات سالانه یک میلیون تن ذرت از قزاقستان اعلام نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست مشترک اقتصادی میان طالبان و قزاقستان که در شهر شیمکنت برگزار شد، مقامات دو طرف بر توسعه همکاریهای تجاری و افزایش صادرات محصولات کشاورزی تأکید کردند.
بر اساس گزارش خبرنامه وزارت صنعت و تجارت طالبان، در این نشست نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارتخانه و سریک ژومانرین، معاون نخستوزیر قزاقستان، درباره راههای گسترش مبادلات تجاری بهویژه در حوزه غله، آرد و ذرت گفتگو کردند.
براساس این گزارش، افغانستان آمادگی دارد سالانه تا یک میلیون تُن ذرت از قزاقستان وارد کند. در همین حال رسانههای قزاقستان از امضای قراردادهایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بین شرکت ملی «پروتکارپوریشن» قزاقستان و تاجران افغان در ماه سپتامبر خبر دادهاند که تاکنون منجر به صادرات حدود ۵۰ هزار تُن غله به افغانستان شده است.
مقامات قزاقستان با اشاره به برداشت مطلوب محصولات کشاورزی در سال جاری، از افزایش ظرفیت صادرات به افغانستان خبر دادهاند. همچنین برنامهریزی شده که بندر غله «بینئو» در ولایت منگیستاو تا سال ۲۰۲۶ به یکی از مراکز کلیدی انتقال غلات به افغانستان تبدیل شود.
در حال حاضر افغانستان سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تُن غله و آرد از قزاقستان وارد میکند که مسیر اصلی انتقال این محمولهها از طریق ازبکستان است و ترکمنستان نیز به عنوان مسیر جایگزین در نظر گرفته شده است. دولت قزاقستان نیز با اجرای برنامههای حمایتی از صادرات و تأمین بخشی از هزینههای حملونقل، در پی تقویت جایگاه خود در بازار افغانستان است.