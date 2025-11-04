نماینده متمول و پرافتخار فوتبال عربستان به زردپوشان قطری هم رحم نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - الهلال عربستان با ادامه نمایش‌های درخشان خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، موفق شد در یک دیدار حساس، الغرّافه قطر را در شهر الریان با نتیجه ۲–۱ شکست دهد و صدر جدول منطقه غرب را با ۱۲ امتیاز کامل حفظ کند. شاگردان سیمونه اینزاگی از همان دقایق ابتدایی عطش خود برای پیروزی را نشان دادند و سالم الدوساری خیلی زود روی سانتر ژائو کانسلو تیمش را پیش انداخت. در نیمه دوم نوبت به دیگر مدافع کناری الهلال یعنی تئو هرناندز رسید تا گلسازی کند و پاس دقیق او به کایو سزار منجر به گل دوم شد تا الهلال نتیجه را دو برابر کند. در واپسین دقایق، ایوب علوی یکی از گل‌های خورده را جبران کرد، اما این گل دیرهنگام نتوانست مانع از چهارمین پیروزی پیاپی الهلال شود.

شباب الاهلی دبی با در اختیار داشتن سعید عزت‌اللهی در ترکیب اصلی در خانه الدحیل قطر شکست ۴ بر یک را پذیرا شد. در این بازی که در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه شهر دوحه برگزار شد، گل‌های الدحیل را ادمیلسون جونیور، بنجامین بوریگاد، عادل بولبینه و لوئیس آلبرتو به ثمر رساندند. تک گل شباب الاهلی را هم برنو مسابقه زد. در جدول رده‌بندی ۱۲ تیمی گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا تیم شباب الاهلی با هفت امتیاز پنجم است. الدحیل با این برد ۴ امتیازی شد و خودش را تا رتبه ششم بالا کشید.

الوحده امارات هم میهمان نسف قارشی ازبکستان بود و در پایان با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید. در این مسابقه، محمد قربانی هافبک ایرانی الوحده که در ترکیب اصلی حضور داشت، در دقیقه ۱۹ هنگام تکل برای گرفتن توپ از حسین نورچائف دچار برخورد شدید شد و پس از مصدومیت از زمین خارج شد. قربانی با بانداژی روی سر در دقیقه ۲۴ به میدان بازگشت و در ادامه با عملکردی درخشان نقش مستقیم در گل دوم تیمش ایفا کرد. مبین دهقان دیگر بازیکن ایرانی الوحده نیز در این دیدار روی نیمکت حضور داشت و فرصت بازی پیدا نکرد. با این پیروزی، شاگردان ژوزه مورایس سرمربی سابق سپاهان، به ۱۰ امتیاز رسیدند و جایگاه خود را در صدر جدول گروه تثبیت کردند.