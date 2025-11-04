باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی کشوری نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته گفت: هر ساله سیزدهم آبان، به مناسبت شهادت شهید نوجوان کشور عزیزمان، شهید حسین فهمیده و همچنین شهید دیگرمان بهنام محمدی که در فضای تجاوزگرانه رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند، ما این روز را به‌عنوان روز دانش‌آموز همواره گرامی می‌داریم و از شهدا یاد می‌کنیم.

فرزند شهید کشوری تصریح کرد: امسال با سال‌های قبل یک تفاوت ویژه دارد و آن هم این است که ما دوباره یاد می‌کنیم از کسانی که دانش‌آموز بودند، کودک بودند، نوجوان بودند، خردسال بودند و در هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و در جنگ ۱۲ روزه جان شیرین خود را از دست دادند؛ آینده‌سازانی که می‌توانستند هرکدامشان برای این کشور جایگاه مهمی را رقم بزنند و کشور را به ارتقا برسانند.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً استعداد‌های بسیار خوبی در دل همین افرادی که به شهادت رسیدند وجود داشت. ما باید امسال این روز را نسبت به سال‌های گذشته، به‌صورت مضاعف و ویژه‌تر گرامی بداریم.