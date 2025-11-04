یکی از دستورکارهای امروز مجلس حضور وزیر علوم در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوسی‌و‌نهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان) با ریاست علی نیکزاد آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

سوال جناب آقای محمد منان رئیسی نماینده محترم قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوز های کسب و کار« قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی  آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹  تا ۱۴۰۳

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون  صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
فرزندان امروز باید بدانند ایران
با چه فداکاری‌هایی حفظ شد
پیشنهاد می‌شود رزمندگان، جانبازان و سایر آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ تحمیلی به صورت برنامه‌ریزی شده به مدارس و دانشگاه‌ها دعوت شوند تا از تجربه‌های خود سخن بگویند و نسل جدید را با واقعیت‌های دفاع مقدس هشت‌ساله آشنا کنند. این قشر عزیز شاهدان زنده‌ای از تاریخ معاصر کشورند که می‌توانند با روایت‌های خود به جوانان بیاموزند چرا و چگونه جنگ آغاز شد، چه خون‌هایی ریخته شد و چه فداکاری‌هایی صورت گرفت تا ایران، ایران بماند. حضور این عزیزان در محیط‌های آموزشی نه فقط باعث انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت می‌شود بلکه می‌تواند روحیه مسئولیت‌پذیری و میهن‌دوستی را در میان نسل جدید تقویت کند.
یکی از رزمندگان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
بیش از 90 درصد نمایندگان مجلس رزمنده، ایثارگر و جانباز هستند ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند و فقط در خانه ملت به فکر مشکلات خودشان هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تامین اجتماعی و کسی هم جوابگو نیست در ضمن ایثارگر هم هستم
۱۱:۲۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
همسرم در بیمارستان امام زمان اسلامشهر عمل شده است مبلغ ۱۸ میلیون تومان بیمه تکمیلی داده است و مبلغ ۵ میلیون تومان خودم پرداخت کردم ولی متأسفانه کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی شماره ۱۴۲ اسلامشهر از بهمن ماه سال ۱۴۰۲ هزینه را که در بیمارستان پرداخت کردم را نمی دهد چرا؟
سازمان تامین اجتماعی اسلامشهر می گوید بیمارستان دولتی است سوال بنده این است که اگر بیمارستان دولتی است پس چرا بیمارستان امام زمان اسلامشهر از بیمه تکمیلی و هم از بنده پول گرفته است.
و این در حالی است که بیمارستان امام زمان اسلامشهر خصوصی است و نه دولتی
بازنشسته تامین اجتماعی
و کسی هم جوابگو نیست
در ضمن ایثارگر هم هستم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
چرا مزایای مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری ! به بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟ و این در حالی است که دیوان عدالت اداری متذکر شد مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود و این در حالی است که بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح مزایای مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری دریافت می کنند. این عدالت نیست خودتان قضاوت کنید باید این قانون را اجرا کنید! چرا مزایای مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری ! به بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟ و این در حالی است که دیوان عدالت اداری متذکر شد مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود و این در حالی است که بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح مزایای مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری دریافت می کنند.
نمایندگان مجلس در خانه ملت فوق‌العاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای مهندس جعفرپورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اگر واقعا شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران مشکل مالی و بودجه دارند یک ماه حقوق و مزایای کارکنان خودشان را پرداخت نکنند که کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را پرداخت کنند. در عین حال، امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مردادماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست. با گذشت‌ ۳ سال، ۷ ماه و ۱۳ روز است که متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
