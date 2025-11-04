باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش شبکه الجزیره به نقل از پایگاه «آکسیوس»، در پیشنویس سندی که آمریکا به شورای امنیت ارائه کرده، ادعا شده است که واشنگتن بر ضرورت ازسرگیری کامل کمکهای بشردوستانه به نوار غزه تاکید دارد و میگوید باید اطمینان حاصل شود که این کمکها تنها برای مقاصد صلحآمیز استفاده میشوند.
در این سند همچنین تصریح شده است که هر سازمانی که سوءاستفاده از کمکها در آن ثابت شود، صلاحیت دریافت کمکهای بعدی را نخواهد داشت.
آکسیوس گزارش داد که این پیشنویس از نقش سازندهای که آمریکا، قطر، مصر و ترکیه در تسهیل آتشبس ایفا کردهاند تقدیر میکند.
بر اساس متن این پیشنویس، یک «نیروی بینالمللی امنیتی» برای کمک به ایجاد ثبات در وضعیت امنیتی غزه و نیز تامین امنیت مناطق مرزی تشکیل خواهد شد.
براساس سند آمریکایی تامین مالی این نیروی بینالمللی از طریق کمکهای داوطلبانه کشورهای اهداکننده انجام میشود و ترکیب نیروها نیز با مشارکت کشورهایی تعیین خواهد شد که در هماهنگی با مصر و رژیم تروریستی اسرائیل همکاری میکنند.
از سویی دیگر یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است، به آکسیوس گفت که پیشنویس این قطعنامه پایه مذاکرات میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل در روزهای آینده خواهد بود و هدف آن رایگیری درباره ایجاد یک نیروی بینالمللی در هفتههای آینده و اعزام آنها به غزه تا ماه ژانویه است.
منبع: کانال تلگرامی الجزیره