به گفته‌ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، بر اساس پیش بینی کارشناسان، امسال میزان تولید انار حدود ۳۵۳۴ تُن برآورد شده و میانگین عملکرد در واحد سطح ۶/۸ تُن در هکتار است.

باشگاه خبرنگاران کرمان؛ فریناز حسین جانی - صادق حسین‌زاده گفت: سطح زیرکشت انار در این منطقه ۵۳۱ هکتار است که از این میزان، ۵۱۷ هکتار باغ بارور و ۱۴ هکتار غیر بارور می‌باشد.

وی افزود: برداشت محصول انار از باغ‌های مناطق جنوبی استان کرمان از نیمه دوم شهریورماه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

حسین زاده بیان کرد: انواع ارقام انار در جنوب کرمان شامل کیوانی، رباب، ملس ساده، چترودی و شیرین بی‌هسته (محلی) است که در مناطق معتدل شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد، به‌ویژه در بخش‌های اسفندقه، دلفارد، جبالبارز و مردهک کشت می‌شوند.

وی عنوان کرد: انار تولیدی این مناطق از کیفیت مطلوبی برخوردار است و علاوه بر مصرف تازه‌خوری، در صنایع تبدیلی از جمله تولید رب انار، آب انار، لواشک و سایر فرآورده‌های جانبی نیز کاربرد دارد.

مدیر امور باغبانی جنوب کرمان با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت محصول، از باغداران خواست ضمن رعایت اصول فنی باغداری، نسبت به مدیریت صحیح آبیاری، تغذیه اصولی درختان و کنترل به‌موقع آفات و بیماری‌ها اقدام کنند تا ضمن افزایش عملکرد، کیفیت محصول نیز بهبود یابد.

حسین زاده گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و تلاش باغداران، پیش‌بینی می‌شود تولید و کیفیت انار در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه باشد.

وی افزود: برداشت این محصول تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد و بخش قابل توجهی از آن علاوه بر تأمین بازار داخلی، قابلیت صادرات به سایر استان‌ها و کشور‌های همسایه را نیز دارد.



