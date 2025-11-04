معاون اتکایی بیمه مرکزی گفت: به صورت کلی، تاکنون ۳۱۸۹ میلیارد تومان توسط صنعت بیمه به زیان‌دیدگان حادثه بندر شهید رجایی پرداخت شده است همچنین کل تعهد صنعت بیمه معادل ۷۴۷۹ میلیارد تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مجید تقی‌لو، معاون اتکایی و عضو هیئت عامل بیمه مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره خسارت‌های ناشی از حادثه در بندر شهید رجایی و پرداخت‌های صنعت بیمه به زیان‌دیدگان گفت: تا به امروز (۱۲ آبان‌ماه)، صنعت بیمه در رشته بیمه باربری ۲۲۴۲  میلیارد تومان، در رشته آتش‌سوزی ۳۸۳ میلیارد تومان و در حوزه بدنه خودرو برای ۹۸۷ خودرو معادل ۳۳۴ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. همچنین در خصوص بدنه کانتینر، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است‌.

تقی‌لو ادامه داد: در خصوص فوتی‌ها و در قالب بیمه‌نامه مسئولیت، ۹۳ میلیارد تومان معادل دیه ۵۸ نفر پرداخت انجام شده و در سایر رشته‌ها، به ویژه بیمه مهندسی، حدود ۱۶ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است. به صورت کلی، تاکنون ۳۱۸۹ میلیارد تومان توسط صنعت بیمه به زیان‌دیدگان حادثه بندر شهید رجایی پرداخت شده است همچنین کل تعهد صنعت بیمه معادل ۷۴۷۹ میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن ۷۰۰ میلیارد تومان بیمه‌نامه‌های محلی، این اقدام در حال پیشرفت است.

او با اشاره به مشکلاتی که در حوزه استعلام وجود داشت، گفت: خوشبختانه سازمان بنادر و شرکت بندری مربوطه همکاری‌های خوبی با ما داشتند و استعلام‌ها به سرعت انجام شد. صنعت بیمه با سرعت تمام در حال پرداخت خسارت‌ها است و هر کسی که بیمه‌نامه معتبری داشته باشد، قطعاً خسارتش به سرعت پرداخت خواهد شد.

تقی‌لو در پاسخ به سوالی درباره زمان پایان فرآیند پرداخت خسارت‌ها گفت: با سرعت پیشرفت‌های کنونی، این فرآیند به زودی به پایان خواهد رسید. حدود دو هفته پیش ما استعلام‌ها را تکمیل کردیم و بلافاصله پرداخت‌ها آغاز شد.

او همچنین در خصوص بیمه‌نامه‌های محلی گفت: تجاری که بیمه‌نامه‌شان منقضی شده یا به هر دلیلی فاقد بیمه‌نامه هستند، مشمول بیمه‌نامه محلی می‌شوند. صنعت بیمه سقف تعهدی که برای بیمه‌نامه محلی به ازای یک حادثه دارد، ۷۰۰ میلیارد تومان است. روش پرداخت این بیمه‌نامه‌ها پیچیدگی‌های خاصی دارد که با همکاری سازمان بنادر و قوه قضائیه هماهنگ خواهیم کرد تا پرداخت‌ها به سرعت انجام شود.

تقی‌لو در پایان بیان کرد: از مردم خواست تا بیمه‌نامه‌های خود را به گونه‌ای تهیه کنند که در صورت وقوع حادثه، بتوانند سریعاً جبران زیان داشته باشند.

برچسب ها: پرداخت خسارت ، بندر شهید رجایی ، بیمه مرکزی
