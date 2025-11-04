باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش شبکه الجزیره به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، مقامهای نظامی رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کردهاند که افزایش تلاشهای حزبالله برای بازسازی توان نظامی خود ممکن است این رژیم تروریستی را به گسترش عملیاتهای نظامیاش در مرزهای لبنان وادار کند.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرده است که حزبالله در حال بازسازی نیروهای خود، بهویژه در مناطق شمال رودخانه لیتانی، اما نه در نزدیکی مرزهاست.
جاسوسان ارتش جنایتکار اسرائیل نیز در هفتههای اخیر هشدار داده که حزبالله با جدیت در تلاش است تا توان نظامی و جایگاه خود را بازیابد.
یک منبع امنیتی صهیونیستی به هاآرتص گفته است احتمال دارد حزبالله این بازسازی را برای اهداف داخلی انجام دهد، اما ارتش رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شده است در برابر هر تهدیدی از همان آغاز، صرفنظر از انگیزههای دشمن، اقدام خواهد کرد.
به ادعای منابع نظامی صهیونیستی، ارتش لبنان از رویارویی با نیروهای حزبالله خودداری کرده و اقدام قابلتوجهی برای جلوگیری از بازسازی این گروه انجام نمیدهد.
پیش از این نیز شیخ حسین غبریس عالم لبنانی و معاون اجرایی اتحادیه علمای مقاومت طی سخنانی تائید کرده بود که حزبالله، یعنی مقاومت اسلامی لبنان، دوباره انسجام صفوف خود را بازیافته، آنچه رخ داد را درک کرده و تمام جایگاههای خالی را پر کرده است.
منبع: کانال تلگرامی الجزیره