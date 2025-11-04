مردم ولایت‌مدار سمنان هم‌زمان با سراسر کشور، در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان فریاد استکبارستیزی سر دادند.

باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی _ راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، هم‌زمان با سراسر کشور، صبح امروز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر سمنان برگزار شد.

در این مراسم باشکوه، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، مسئولان، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای ضد استکباری، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

سمنانی ها نیز با حضور در مسیر راهپیمایی از میدان سعدی تا میدان امام خمینی(ره)، بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب تجدید میثاق کردند.

۱۲:۲۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
بله برید خیابان شعار بدید وقتی قدر مردم نمیدونن زورشون میاد یه کالابرگ یریزن هر ۲ ماه یکبار ۳۰۰ ۵۰۰ میدن اسمش گذاشتن کمک به مردم
