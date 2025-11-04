علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی گفت: به روح پرفتوح امام راحل عظیمالشأن و شهدای گرانسنگ اسلام درود و سلام میفرستم و برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی آرزوی صحت، سلامت و عزت روزافزون دارم.
وی تاکید کرد: امروز به نقلی، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها است؛ این روز را به همکاران محترم و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همچنین روز دانشآموز را که یادآور شهادت مظلومانه دانشآموزان در مقابل دانشگاه تهران است، گرامی میدارم و امیدوارم با برنامه ریزی دقیقی که از سوی نهاد تعلیم و تربیت اتفاق میافتد و نقشدهی و اعتماد به خود دانشآموزان که در بستر تشکلهای اصیل دانشآموزی قابل تحقق است، شاهد تربیت عمیق دینی، انقلابی و در یک کلمه تربیت حماسی نسل آینده کشور باشیم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز همچنین سالروز اقدام انقلابی دانشجویان پیرو خط امام (ره) در تسخیر لانه جاسوسی آمریکاست که از سوی امام راحل به عنوان «انقلاب دوم» تعبیر شد. برخلاف آنچه پشیمانها درباره این واقعه بیان میکنند، تسخیر لانه جاسوسی یک اقدام هیجانی و بیمنطق نبود، بلکه تجلی دهها ظلم و تحقیر ملت بزرگ ایران بود که استکبار جهانی به واسطه حکومتهای دستنشانده بر این ملت تحمیل کرده بود. آنچه در ۱۳ آبان اتفاق افتاد، ناشی از اقدامات خصمانهای بود که بیش از این واقعه توسط آمریکاییان انجام شد.
نیکزاد اظهار کرد: ملت ایران پس از سالها تحمل استبداد داخلی، دستاورد ناقصی در حاکمیت ملی و حفظ استقلال سیاسی بهدست آورده بودند؛ اما با کودتای ۲۸ مرداد، این دستاورد ناقص، اما امیدبخش نیز تحمل نشد و استبداد پهلوی از طریق کودتا بازگشت و در سطحی شدیدتر و با مشاوره و دستور مستقیم آمریکاییها استمرار یافت.
وی بیان کرد: کاپیتولاسیون، لوایح استعماری، تاسیس ساواک و آموزش شکنجه تنها بخشی از این جنایاتها بود که بسترساز وقوع ۱۳ آبان شد. کشف اسناد جاسوسی مشخص کرد که آنچه ملت ایران از جنایت آمریکا در ایران و جهان میدانست، در مقابل آنچه نمیدانست بسیار اندک و ناچیز است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به تعبیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی که در بیانات دیروز خود بدان اشاره فرمودند، تاثیر هویتی واقعه تسخیر لانه جاسوسی این بود که اولاً؛ هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا را روشن کرد و ثانیاً هویت واقعی نهضت اسلامی را نیز روشن کرد. با این تحلیل، دشمنی و توطئه آمریکای جنایتکار در مقابل ملت ایران از ۱۳ آبان آغاز نشده است و از طریق مذاکره با آمریکا نیز حل نخواهد شد؛ این اختلاف ریشه در مبانی دارد و مسئله اصلی تلاش برای تسلیم کردن ملت ایران است.
دشمنان تعطیلی کامل برنامه هستهای صلحآمیز ایران را به گور خواهند برد
نیکزاد تصریح کرد: مشکل اصلی آمریکا این است که نمیخواهد در منطقه غرب آسیا قدرتی مستقل وجود داشته باشد که الهامبخش سایر ملتها باشد؛ لذا مسائلی همچون پرونده هستهای، بهانهای بیش نیست. حتی فرض محال، تعطیلی کامل برنامه هستهای صلحآمیز نیز ذرهای از دشمنی و خصومت آمریکا نخواهد کاست. دشمنان ایران این آرزوی مهم را به گور خواهند برد، چرا که ملت بزرگ ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا و همپیمانان آن باید بدانند که جز با منطق و احترام نمیتوانند با ملت ایران مواجه شوند؛ این ملت با قدرتی که به واسطه ظرفیتهای درون رای خود به دست آورده است، با هر تهدید، مقتدرانه مقابله خواهد کرد و کاری با دشمنانش خواهد کرد که مایه عبرت تاریخ شود.
تنها راه علاج مشکلات کشور، قوی شدن است
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تنها راه علاج مشکلات کشور، قوی شدن است و این هدف جز با اتحاد مقدس ملت ایران، وحدت و همدلی مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی امکانپذیر نیست؛ لذا هر اظهار نظر تفرقهافکنانه در هر تریبونی، تکمیل کردن پازل دشمنان ملت ایران است. هر کس که خود را کارگزار نظام اسلامی در هر سطحی میداند، وظیفه دارد شب را از روز نشناسد و تا آخر رمقی که دارد، برای حل مشکلات مردم تلاش کند و به ساختن ایران کمک نماید.
وی تصریح کرد: ملت ایران به لطف الهی پیروز است و با تبعیت کامل از رهبر حکیم انقلاب با افتخار در برابر زیادهخواهی استکبار میایستد و با افتخار فریاد میزند: مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
لازم به ذکر است؛ پس از پایان نطق علی نیکزاد، نائب رییس مجلس شورای اسلامی، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در صحن علنی نیز طنین انداز شد.