رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به وضعیت بیماری تب برفکی در کشور اعلام کرد: به‌رغم بروز سویه جدید این بیماری، با اجرای واکسیناسیون گسترده و اقدامات قرنطینه‌ای، وضعیت دام‌ها در کشور تحت کنترل قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی‌پور در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد گفت: تب برفکی بیماری ویروسی است که هر ساله برای کنترل آن واکسیناسیون سراسری انجام می‌شود.

وی افزود: ماهیت این بیماری ویروسی به دلیل تغییراتی که در هر دوره دارد می‌تواند سویه‌‌های جدیدی را با خود به همراه داشته‌باشد و در دوره‌‌های مختلف بیماری جدیدی را به دام منتقل کند. این بیماری شش سویه در گردش داشته که واکسن آن هم موجود است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به طرح ملی واکسیناسیون سراسری گفت: از زمان شناسایی سویه جدید، واکسیناسیون دام‌ها با واکسن مخصوص این سویه تب برفکی در قالب واکسیناسیون فرانسوی در دو نوبت تابستان و پاییز در سراسر کشور انجام شده‌است و این موضوع نقش مؤثری در افزایش ایمنی دام‌ها حتی در برابر سویه جدید داشته است.

رفیعی‌پور با اشاره به ویژگی ویروس‌ها و نیاز به واکسن جدید عنوان کرد: به دلیل ماهیت ویروس تب برفکی و آنفولانزا که مدام در حال تغییر و گردش است باید واکسن جدید نیز براساس سویه جدید تهیه شود.

وی افزود: رصد و پایش مهمترین امر در دامپزشکی ایران است و در همه شهرستان‌ها و مناطق عشایری در همه حوزه‌ها از دام و طیور تا آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم و به طور مداوم در رصد هستند و به محض ابتلا به بیماری درمان آغاز می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بیماری‌های ویروسی و تب برفکی به صورت معمول و جاری در حال انتقال است و هر امکانی حتی از طریق باد و هوا آن را انتقال داده ورود آن از کشورهای اطراف از جمله عراق و ترکیه رخ داده است.

رفیعی‌پور با بیان اینکه تب برفکی در صورت انتقال به یک واحد دامی می‌تواند همه دام‌ها را مبتلا کند افزود: با وجود سرعت زیاد سرایت این ویروس به ویژه در فصل سرد؛ تب برفکی قابل کنترل است و دامداران با رعایت شیوه نامه ‌ها می‌توانند با آن مقابله کنند.

وی با اعلام اینکه بیماری در حال حاضر تحت کنترل است، اظهار داشت: هم اکنون یازده کشور دنیا درگیر این بیماری هستند اما با واکنش سریع سازمان دامپزشکی کشور در شناسایی استان‌ها شرایط به سمت ثبات و کنترل کامل پیش رفته‌است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به واردات واکسن استراتژیک و ذخیره آنها در سردخانه‌ها گفت: با توجه به رصد و پایش مستمر این بیماری در کشورهای مختلف و احتمال ورود این ویروس به ایران تصمیم پیش‌ دستانه خرید واکسن با وجود هزینه‌ ‌های سنگین گرفته شد.

 رفیعی‌پور ادامه داد : از زمان شناسایی سویه جدید، واکسیناسیون دام‌ها با واکسن مخصوص این سویه در سراسر کشور آغاز شد و تاکنون بیش از 5 ‌میلیون دُز واکسن تهیه و مصرف شده است.

وی در پایان تأکید کرد: فرآورده‌های لبنی و گوشتی موجود در بازار کاملاً ایمن هستند و سازمان دامپزشکی کشور با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های تخصصی خود از سرمایه دامی و سلامت غذایی مردم محافظت می‌کند.

 

برچسب ها: واکسیناسیون دام ، تب برفکی
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
با این قیمتها باید هم تایید می شد
