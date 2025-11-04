رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که دولتش به‌طور مستمر با مسکو در ارتباط است و همکاری در حوزه‌های صنعتی، فناوری، اقتصادی و نظامی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در واکنش به تهدیدات آمریکا در منطقه کارائیب اعلام کرد که دولتش به‌طور مستمر با مسکو درباره حوزه‌های مختلف گفت‌و‌گو در حال توسعه در ارتباط است.

مادورو در برنامه تلویزیونی «با مادورو+» و در واکنش به بیانیه وزارت خارجه روسیه مبنی بر آمادگی مسکو برای پاسخ به درخواست‌های کاراکاس با توجه به تهدیدات موجود، گفت: «این درست است. باید همین‌طور باشد؛ آرامش، اعتماد و برادری. ما به‌طور روزانه و مستمر با دولت روسیه در تمام مسائل در تماس هستیم، زیرا زمینه‌های متعددی برای توسعه داریم.»

او اشاره کرد که روابط با روسیه شامل همه حوزه‌های اصلی از جمله صنعتی، فناوری، علمی، اقتصادی، مالی، ارزی و نظامی است و تأکید کرد که همکاری بر پایه اصول برابری، احترام و منافع متقابل استوار است.

مادورو افزود: «روسیه یک قدرت بزرگ جهانی است، اما همزمان قادر است روابطی مبتنی بر برابری و احترام با کشور‌هایی مانند ونزوئلا برقرار کند. این روابط می‌تواند به‌عنوان الگویی برای توسعه متقابل در نظر گرفته شود.»

وی به دیدار «موفق و پربار» اخیر میان بازرگانان روس و ونزوئلایی و همچنین راه‌اندازی پرواز مستقیم میان کاراکاس و سن‌پترزبورگ به‌عنوان نمونه‌هایی از تعمیق روابط میان دو کشور اشاره کرد.

همزمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه پخش شد، ادعا کرد که «روز‌های نیکولاس مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به شمارش افتاده» و از پاسخ به این پرسش که آیا قصد حمله به ونزوئلا دارد یا خیر، خودداری کرد.

روزنامه «واشنگتن پست» هفته گذشته گزارش داد که ایالات متحده حضور نظامی خود در سواحل ونزوئلا را افزایش داده و احتمال دارد تعداد نیروهایش به ۱۶ هزار سرباز برسد.

منبع: آر تی

