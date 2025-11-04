قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: از محل نقدینگی ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مطالبات مراکز درمانی و بیمه تکمیلی طی چند روز آینده تسویه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل دهدشتی قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با قدردانی از مساعدت و حمایت اعضای شورای هماهنگی سران قوا در خصوص تصویب و ابلاغ اعتبار، تخصیص و انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوب و همچنین همکاری و همراهی نهاد‌های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دیوان محاسبات بابت کمک به سازمان در زمینه تأمین منابع نقدینگی با توجه به شرایط خاص کشور افزود: با استمرار فرایند تبدیل اوراق مالی به نقدینگی، مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی، داروخانه‌ها و بیمه تکمیلی درمان، از محل نقدینگی مذکور پرداخت خواهد شد.

وی افزود: حدود ۱۵ همت جهت پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی برای اسناد رسیدگی شده تا نیمه خردادماه امسال توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و پرداخت بیمه تکمیلی نیز طی هفته پیش رو آغاز می‌شود.

اجرای دو مرحله متناسب‌سازی در یک سال

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین درخصوص پرداخت معوقات متناسب‌سازی بازنشستگان گفت: در ماه اخیر و با بازگشت آرامش و ثبات به فضای اقتصادی کشور و همچنین تلاش شبانه‌روزی همکاران سازمان در سطوح و واحد‌های مختلف ستادی و استانی و شعب، شرایط وصول منابع سازمان از حق‌بیمه و سایر منابع بهبود پیدا کرد و در همین چارچوب، معوقات یک‌ماهه فروردین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز تسویه شد تا موضوع مرحله اول و دوم متناسب‌سازی که در دوره مدیریت جدید سازمان در دستور کار قرار گرفته بود، با عمل به کلیه تعهدات سازمان در این زمینه به پایان برسد.

وی در پایان گفت: ضمن عذرخواهی بابت برخی تأخیر‌ها در روند پرداخت معوقات که حاصل شرایط مختلف اقتصادی بود، خوشبختانه توانستیم دو مرتبه در یک‌سال اخیر متناسب‌سازی را برای بازنشستگان در شرایط سخت اقتصادی کشور اجرا کنیم و در پی آن حقوق مستمری آنها افزایش قابل توجهی داشته باشد.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، اوراق مالی
خبرهای مرتبط
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد؛
بررسی بیمه رانندگان آنلاین در مجلس/ دولت نظرش را اعلام نکرده است
پرونده دو مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرکشی در دولت آباد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت می‌گیرد
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
آخرین اخبار
کشف ۲۰۰ میلیارد پارچه قاچاق در جنوب تهران
تصمیم‌گیری خلاف قانون درباره حریم صیانت شهر را بر باد می‌دهد
کشف راز‌های ذهنی کودکان با سینی شن
کشف تجهیزات پزشکی قاچاق ۳ میلیارد تومانی با اسناد جعلی در تهران
طرح فوریتی شهرداری منطقه ۸ برای پیشگیری از آب‌گرفتگی / ۲۶ هزار متر مسیل و کانال پاکسازی شد
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
اجرای ۲۰ هزار تن آسفالت برای تسهیل ترافیک و ایمنی پایتخت
تعیین تکلیف ۹ تعاونی مسکن در پاکدشت
پدرکشی در دولت آباد
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر در حوادث رانندگی نیمه اول سال
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رفع نیاز دارویی روزانه بیش از ۱۵۰۰ بیمار در داروخانه هلال‌احمر
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آزمون مدیریت بحران بود/ افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیام شفافی برای دشمن است
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت می‌گیرد
صدور ۷ میلیون برگ سند سبز رنگ از تیر ۱۴۰۳/ تعلیق فعالیت ۷ هزار و ۸۰۰ شرکت صوری
قاضی دادگاه منافقین: متهمان مکلف به حضور در دادگاه و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد آن‌ها هستند
چمران: چند دقیقه‌ای مصوبه برای حریم صادر کرده‌اند؛ وقتی قانون وجود دارد اجرای مصوبه معنایی ندارد
دادستان تهران: برخورد قانونی با ترک فعل مدیران در اجرای قانون هوای پاک
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس مجرمانه است
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است