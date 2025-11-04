مطالعه‌ای جدید نشان می‌‎دهد ممنوعیت سراسری تلفن همراه در مدارس فلوریدا پس از دو سال، نمرات آزمون استاندارد دانش‌آموزان را به طور متوسط ۱.۱ درصد افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وال استریت ژورنال گزارش داد، مطالعه‌ای جدید نشان می‌‎دهد ممنوعیت سراسری تلفن همراه در مدارس فلوریدا پس از دو سال، نمرات آزمون استاندارد دانش‌آموزان را به طور متوسط ۱.۱ درصد افزایش داده است.فلوریدا در مه ۲۰۲۳ اولین ایالت آمریکا بود که استفاده از موبایل را در تمام ساعات مدرسه ممنوع کرد،

 محققان دانشگاه روچستر و شرکت رند در بررسی یکی از بزرگ‌ترین نواحی آموزشی کشور دریافتند:بهبود بیشتر در میان دانش‌آموزان سیاه‌پوست (۱.۲%)، پسران (۱.۴%) و مقاطع راهنمایی و دبیرستان (۱.۳%). همچنین حضور دانش‌آموزان در کلاس نیز افزایش یافته است.  

پژوهشگران تأکید کردند کاهش حواس‌پرتی ناشی از موبایل، یادگیری را تقویت می‌کند. این نتایج می‌تواند الگویی برای دیگر ایالت‌های آمریکا باشد که نیمی از آن‌ها ممنوعیت مشابهی وضع کرده‌اند.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا

برچسب ها: ممنوعیت استفاده از تلفن همراه ، افت تحصیلی دانش آموزان
خبرهای مرتبط
بلاگری، فرصتی برای بروز خلاقیت یا تهدیدی برای هویت نوجوانان
وزیر آموزش و پرورش در مجلس:
افت تحصیلی یک پدیده زمان‌بر است و نه پدیده‌ای مقطعی/ شکاف برنامه درسی با نیاز‌های زمانه از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چرا این روزها همه از OCD حرف می‌زنند؟
توصیه هایی برای احیای «فاطمیه» خانگی
از روایت ژنرال ۱۳ ساله ایرانی تا نوجوانی که در دل دشمن نفوذ کرد
آیا ما میلیاردها انسان را در زمین گم کرده‌ایم؟
قارچ مهندسی‌شده با بوی فریبنده، پشه‌ها را به کام مرگ می‌کشاند
آیا پخت در مایکروویو مواد مغذی غذا را از بین می‌برد؟
فرار مقامات آمریکایی به پایگاه‌های نظامی
کدام کشور به انرژی هسته‌ای در ماه دست پیدا می‌کند؟
از ترور تا کودتا؛ شهادت مستقیم چند صد ایرانی توسط آمریکا
۱۳ آبان؛ روز فریاد استقلال و بیداری دانش‌آموزان
آخرین اخبار
کمک به دیگران سرعت زوال شناختی مغز را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد
چرا شرکت‌ها دیگر به کارمندانشان وابسته نیستند؟
فرار مقامات آمریکایی به پایگاه‌های نظامی
برخی سیار‌ه‌ها می‌توانند بدون تکیه به منابع خارجی آب تولید کنند
از ترور تا کودتا؛ شهادت مستقیم چند صد ایرانی توسط آمریکا
آیا ما میلیاردها انسان را در زمین گم کرده‌ایم؟
ممنوعیت موبایل در مدارس فلوریدا نمرات دانش‌آموزان را بالا برد
چرا این روزها همه از OCD حرف می‌زنند؟
قارچ مهندسی‌شده با بوی فریبنده، پشه‌ها را به کام مرگ می‌کشاند
آیا پخت در مایکروویو مواد مغذی غذا را از بین می‌برد؟
ایران صاحب رتبه دوم همبستگی با طبیعت در دنیا
توصیه هایی برای احیای «فاطمیه» خانگی
از روایت ژنرال ۱۳ ساله ایرانی تا نوجوانی که در دل دشمن نفوذ کرد
کدام کشور به انرژی هسته‌ای در ماه دست پیدا می‌کند؟
۱۳ آبان؛ روز فریاد استقلال و بیداری دانش‌آموزان
چرا اجاره‌نشینی روزگار قدیم ساده‌تر بود؟
حاج سیدهاشم قندی؛ تاجری که جرقه انقلاب مشروطه را زد