باشگاه خبرنگاران جوان - وال استریت ژورنال گزارش داد، مطالعه‌ای جدید نشان می‌‎دهد ممنوعیت سراسری تلفن همراه در مدارس فلوریدا پس از دو سال، نمرات آزمون استاندارد دانش‌آموزان را به طور متوسط ۱.۱ درصد افزایش داده است.فلوریدا در مه ۲۰۲۳ اولین ایالت آمریکا بود که استفاده از موبایل را در تمام ساعات مدرسه ممنوع کرد،

محققان دانشگاه روچستر و شرکت رند در بررسی یکی از بزرگ‌ترین نواحی آموزشی کشور دریافتند:بهبود بیشتر در میان دانش‌آموزان سیاه‌پوست (۱.۲%)، پسران (۱.۴%) و مقاطع راهنمایی و دبیرستان (۱.۳%). همچنین حضور دانش‌آموزان در کلاس نیز افزایش یافته است.

پژوهشگران تأکید کردند کاهش حواس‌پرتی ناشی از موبایل، یادگیری را تقویت می‌کند. این نتایج می‌تواند الگویی برای دیگر ایالت‌های آمریکا باشد که نیمی از آن‌ها ممنوعیت مشابهی وضع کرده‌اند.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا