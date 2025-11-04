همزمان با سراسر کشور راهپیمایی ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز، در اردبیل نیز در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - دقایقی پیش راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر ولایت مدار اردبیل آغاز شده و مردم همیشه در صحنه اردبیل همصدا با ملت بزرگ ایران، بار دیگر در راهپیمایی ۱۳ آبان حماسه خواهند آفرید.
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان صبح امروز با حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم، فرهنگیان، دانشآموزان، دانشجویان، خانوادههای شهدا، روحانیون و مسئولان استانی از میدان شریعتی به سمت مصلی بزرگ اردبیل در حال برگزاری است.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «هیچگاه از آرمانهای انقلاب عقبنشینی نخواهیم کرد»، انزجار خود را از سیاستهای استکباری اعلام میدارند و با آرمانهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.
این حضور باشکوه، نخستین راهپیمایی گسترده مردمی پس از جنگ ۱۲ روزه به شمار میرود و جلوهای از همبستگی ملت ایران را به نمایش گذاشت. مردم اردبیل با حضور یکپارچه خود، نشان دادند که در هر شرایطی، مدافع آرمانهای آزادیخواهانه و مقاومت اسلامی هستند.