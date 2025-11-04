مردم خراسان جنوبی صبح امروز در جای جای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور یافتند.

صبح امروز مردم خراسان جنوبی دوشادوش سایر مردم ایران به خیابان‌ها آمدند و در راهپیمایی روز دانش آموز حاضر شدند.

در ادامه تصاویری از حضور مردم و دانش آموزان در راهپیمایی را شاهد باشید.

حضور مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی ۱۳ آبان

برچسب ها: 13 آبان ، راهپیمایی 13آبان
تبادل نظر
