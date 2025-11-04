مردم خراسان جنوبی صبح امروز در جای جای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور یافتند.

\n\u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u062f\u0648\u0634\u0627\u062f\u0648\u0634 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0622\u0645\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631\u00a0\u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u00a0\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0