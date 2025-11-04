باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دفاع‌پرس، امیر سرتیپ دوم «جمشید فولادی» رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح و رئیس سیزم ایران در نشست خبری اولین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری سیزم (نظامیان جهان) که در اردوگاه ساحلی شهید ستاری بابلسر برگزار شد، اظهار داشت: اولین دوره مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری ارتش‌های جهان پس از وقفه‌ای ۵۰ ساله، از روز دوشنبه (امروز) به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با حضور هشت کشور صاحب‌نام از سه قاره جهان در بابلسر برگزار خواهد شد.

امیر سرتیپ دوم فولادی ادامه داد: آخرین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری سیزم پیش از انقلاب، در سال ۱۳۵۵ در بغداد و با حضور پنج کشور برگزار شده بود که در همان دوره، تیم نیرو‌های مسلح ایران به قهرمانی رسید. بر اساس قوانین، در صورت عدم برگزاری مسابقات قهرمانی به مدت پنج سال، این رشته از گردونه ورزش قهرمانی حذف می‌شود. با گذشت نزدیک به ۵۰ سال از آخرین دوره برگزاری مسابقات وزنه‌برداری سیزم و با پیشنهاد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیگیری و همت آقای صانعی، در ستاد کل نیرو‌های مسلح و سپس در دبیرخانه مربوطه مورد پذیرش نهایی قرار گرفت.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: در این دوره از مسابقات، میزبان تیم‌های وزنه‌برداری هشت کشور از جمله قدرت‌های بزرگی مانند روسیه، ازبکستان، قزاقستان و کره شمالی هستیم. حضور این کشور‌ها که برخی از آنان دارای قهرمانان جهان و المپیک هستند، نشان از سطح بسیار بالای رقابت‌ها و استقبال قابل توجه از این رویداد ورزشی دارد.

وی یکی از دلایل انتخاب شهر بابلسر به عنوان محل برگزار مسابقات وزنه‌برداری سیزم را امکانات اسکان این محل برای تیم‌ها برشمرد و گفت: هدف ما این بود که مسابقات را خارج از شهر تهران برگزار کنیم و این دوره از مسابقات اولین دوره سیزم در خارج شهر تهران است و در این راستا نیروی پدافند هوایی ارتش نهایت همکاری را داشت.

امیر فولادی در ادامه از برگزاری مسابقات تکواندوی سیزم به میزبانی کشورمان در سال آینده خبر داد و گفت: مسئولیت برگزاری این مسابقات برعهده سپاه پاسداران است.

وی با بیان اینکه بعد از کمیته ملی المپیک، معتبرترین انجمن و اتحادیه ورزشی در جهان، سیزم است، افزود: ما ۶۷ سال است که عضو سیزم هستیم و در طول این سال‌ها نماینده‌ای در دبیرخانه جهانی سیزم نداشتیم؛ اما با مساعدت و پیگیری شهید «باقری» نماینده‌ای از کشورمان به این دبیرخانه اعزام شد.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه درباره چشم‌انداز نیرو‌های مسلح در سیزم، افزود: ما طرح پنج ساله‌ای را برای حضور در سیزم خدمت هیات رئیسه ستاد کل نیرو‌های مسلح ارائه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما حضور موفق در المپیک ۲۰۲۷ سیزم است و تیم‌ها اردو‌های آمادگی خود را در زمان‌های مختلف و برنامه‌ریزی شده انجام می‌دهند و برای این مسابقات ورزشکارانی را اعزام خواهیم کرد تا بتوانند مدال کسب کنند.